גבר נרצח בשדרות ירושלים ביפו - נקבע מותו בבית החולים

אירוע רצח קשה התרחש הלילה (שישי) בשדרות ירושלים ביפו, כאשר גבר כבן 30 נפצע באורח אנוש ולאחר מכן נקבע מותו בבית החולים וולפסון. האירוע התרחש בשעות הלילה המאוחרות, כאשר הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 03:16.

כוחות החירום שהגיעו לזירה מצאו את הפצוע במצב קשה ביותר. פרמדיק מד"א נהוראי בינר, החובש הבכיר אלי מאירי והחובשת אורין ברסי תיארו את הזירה הקשה: "ראינו את הפצוע שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו".

צוותי מד"א החלו מיד בפעולות החייאה מציל חיים. "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו", מסרו אנשי החירום. הפצוע פונה לבית החולים וולפסון במצב קריטי, אך למרבה הצער נקבע מותו שם.

חובש הצלה ישראל מאיר יהודאי מדווח: "כשהגעתי למקום, מצאתי גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק ולא נשימה עם חבלות חודרות בגופו, לאחר שנפגע באירוע אלימות. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים וולפסון בחולון".

כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב, בהם שוטרי תחנת יפו, הגיעו לזירה מיד עם קבלת הדיווח. הכוחות החלו בסריקות נרחבות באזור לאיתור החשודים במעשה ופעלו לאיסוף ממצאים בזירה. מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, הגיע אישית לזירה וקיים במקום הערכת מצב.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, נסיבות האירוע והחשודים במעשה נמצאים בבדיקה. הרקע לאירוע הוגדר כפלילי. החקירה נמשכת.