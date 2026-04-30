דוקטור הונאה: האיש שהצליח "ללמד" את הרופאים התברר כמתחזה

חקירה סמויה וממושכת של מפלג ההונאה במחוז תל אביב הגיעה אתמול לסיומה עם מעצרו של תושב רמת גן, בן 46, בחשד לפרשיית התחזה חמורה ומתוחכמת בעולם הרפואה.

על פי החשד, הגבר הציג עצמו כאח מוסמך בעל מומחיות ייחודית לטיפול בפצעי לחץ ובפצעים מורכבים, תוך שהוא משתמש בתיעוד מזויף ומציג מצג שווא בפני מוסדות רפואיים רשמיים ואנשי מקצוע. הפרשה החלה להתגלגל בעקבות תלונה שהגיעה ממשרד הבריאות למשטרה, ממנה עלה החשד כי האיש פועל ללא רישיון. החקירה העלתה תמונה מדאיגה לפיה החשוד לא הסתפק בטיפול במטופלים בביתו, אלא הצליח לחדור אל לב הממסד הרפואי. הוא העביר הרצאות מקצועיות בשורה של מרכזים רפואיים גדולים ברחבי הארץ, כאשר קהל השומעים שלו כלל רופאים ואחיות מן המניין, שסברו בטעות כי מדובר במומחה בעל שם בתחום הפצעים המורכבים.

תעודה שנתפסה וחשודה כמזויפת ( צילום: דוברות המשטרה )

מעבר להרצאות, החשוד הגדיל עשות ופתח קורסים והשתלמויות בתחום התמחותו המדומה. מחומרי החקירה עולה כי הוא נהג להיפגש עם מנהלי מחלקות בבתי חולים, רכש את אמונם, ובמקרים מסוימים אף ניצל את קשריו כדי להשתמש בחותמות הרשמיות של הרופאים ללא ידיעתם.

במקביל לפעילותו בבתי החולים, החזיק החשוד במרפאת אסתטיקה וטיפולי בית באזור רמת גן, שם העניק שירותים למטופלים תחת המעטה הכוזב של איש צוות רפואי מוסמך.

בדיקה מעמיקה שנערכה על ידי משרד הבריאות אישרה באופן סופי כי לאיש אין כל הסמכה לשמש כאח, וכי התעודה שהציג למנהלי המחלקות היא זיוף מוחלט.

עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו חוקרי מפלג ההונאה על משרדו של החשוד ותפסו מסמכים וממצאים נוספים הקושרים אותו לעבירות המיוחסות לו. בתום חקירתו, שוחרר החשוד למעצר בית בתנאים מגבילים, כשהמשטרה ממשיכה לבחון את היקף הפגיעה והפעילות שביצע לאורך החודשים האחרונים.