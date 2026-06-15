כולם היו בטוחים שמדובר בפיגוע: המחזה המבהיל ברחובות תל אביב 

אירוע חריג ורשלני במיוחד, שהיה עלול להסתיים באסון כבד, התרחש אתמול בשעות הצהריים ברחוב הנרייטה סולד בתל אביב, והקפיץ כוחות משטרה מתוגברים.

למוקד 100 של המשטרה זרמו דיווחים דחופים ורבים מצד אזרחים מבוהלים, שדיווחו על חשד לאירוע שוד מזוין או פיגוע, לאחר שהבחינו באדם המסתובב בלב הרחוב כשאקדח שלוף בידו.

שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון, שהוזעקו למקום בכוחות גדולים מתוך הבנה כי מדובר באירוע ביטחוני או פלילי חמור, איתרו במהירות את המעורבים, אולם בבדיקה קצרה בשטח התברר כי הרקע למחזה המאיים הוא הפקה של סרט קולנוע.

על פי חקירת המשטרה, מארגני ההפקה קיימו את הצילומים במרחב הציבורי מבלי לעדכן או לתאם את העניין מראש עם גורמי המשטרה, כפי שנדרש בחוק בכל אירוע הכולל מצג של כלי נשק או אלימות ברחוב.

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חומרת האירוע התעצמה כאשר התברר כי לצורך הצילומים לא נעשה שימוש בנשק דמה, אלא באקדח אמיתי וקטלני לחלוטין. באתר N12 דווח כי במהלך הצילומים העביר במאי הסרט, שמחזיק באקדח ברישיון כחוק, את כלי הירייה האישי שלו לידיו של השחקן, שאינו מחזיק ברישיון נשק כלל. השחקן החל להסתובב עם האקדח השלוף באופן חופשי לחלוטין ברחוב ההומה, וגרם לחרדה עמוקה בקרב העוברים ושבים שחששו לחייהם.

יצויין כי החוק בישראל אוסר באופן מוחלט על העברת כלי נשק לאדם שאינו מורשה לכך, ועל כן השוטרים עצרו במקום שני חשודים – תושב רמת השרון בן 60 ותושב רמת גן בן 72. השניים הועברו לחקירה פלילית בתחנת המשטרה בחשד למסירת נשק ללא מורשה ברשלנות וכן החזקת נשק שלא כדין, ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים והנשק נתפס והוחרם.

במשטרה רואים את המקרה בחומרה רבה ומדגישים את הפוטנציאל ההרסני של התנהלות חובבנית מעין זו במרחב הציבורי, בפרט בימים מתוחים אלו. אחד השוטרים שהשתתפו באירוע ציין לאתר N12 כי מדובר ברשלנות חמורה שהייתה עלולה להוביל לטרגדיה, והזכיר כדוגמה את התקרית המפורסמת בארצות הברית שבה נהרגה צלמת קולנוע על סט צילומים כתוצאה משימוש בנשק חם.

מעבר לסכנת הפליטה של כדור חי, אירועים מסוג זה עלולים להוביל לתגובה קטלנית מצד אזרחים חמושים או אנשי כוחות ביטחון, שעלולים לזהות את השחקן כמחבל המבצע פיגוע ולפתוח לעברו באש במטרה לנטרלו, דבר שממחיש את גודל הנס בכך שהאירוע בתל אביב הסתיים ללא נפגעים בנפש.