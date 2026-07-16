כיכר השבת
נהגים, שימו לב

מבצע ענק בכבישים: מאות שוטרים יצאו למבצע אכיפה ענק בכבישים

אגף התנועה יוצא למבצע רחב היקף בכבישי הארץ החל מהבוקר • מאות שוטרים, ניידות ואמצעי טכנולוגיה מתקדמים נפרסו מצפון ועד דרום | המטרה: להגביר את המשילות ולהרחיק נהגים מסוכנים (משטרה)

מבצע אכיפה ארצי רחב היקף יצא לדרך הבוקר (חמישי) בכבישי ישראל, בהובלת אגף התנועה של ובשיתוף פעולה מלא עם כלל יחידות התנועה במחוזות. המבצע נועד להתמודד עם תאונות הדרכים ועם נהגים המבצעים עבירות תנועה מסכנות חיים.

במסגרת המבצע נפרסו מאות שוטרים ומתנדבים מכלל מערכי התנועה של משטרת ישראל, ובהם שוטרי אגף התנועה, סיירת האופנועים הארצית, יחידת הרכב הכבד, בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה, שוטרי מטה האגף, יחידות התנועה במחוזות ומתנדבים רבים. הכוחות פרוסים מצפון הארץ ועד לדרומה ומבצעים אכיפה רציפה וממוקדת לאורך כל שעות היום ועד לשעות הלילה המאוחרות.

לצורך המבצע תפעל המשטרה במאות ניידות ואופנועים, גלויים וסמויים, לצד שימוש נרחב באמצעי אכיפה וטכנולוגיה מתקדמים ובהם מצלמות סטילס, מצלמות טקטיות, מצלמות ממל"ז, מכשירי "דבורה" ואמצעים דיגיטליים נוספים. המטרה המרכזית היא להגביר את ההרתעה, לחזק את המשילות בכבישים ולהרחיק מהדרך נהגים המסכנים את הציבור.

האכיפה מתמקדת בצירים ובמוקדי סיכון הן במרחב הבינעירוני והן במרחב העירוני, שאותרו ומופו על ידי מחלקת המחקר והפיתוח של אגף התנועה בהתאם לניתוח נתוני תאונות הדרכים והעבירות המשפיעות על חומרתן. במסגרת המבצע תינתן עדיפות לאכיפת עבירות מסכנות חיים ובהן: נהיגה במהירות מופרזת, היסח דעת, סטייה מנתיב, אי-ציות לרמזורים, עבירות של רוכבי אופנועים, קטנועים ואופניים חשמליים, וכן עבירות נוספות הפוגעות בבטיחות משתמשי הדרך.

במקביל, בלשי היחידה המרכזית באגף התנועה פועלים באופן ממוקד נגד נהגים עבריינים המהווים סכנה ממשית למשתמשי הדרך, במטרה לאתרם ולהרחיקם מהכביש. כפי שפורסם בכיכר השבת, המשטרה פועלת באמצעים גלויים וסמויים לאיתור נהגים המבצעים עבירות המסכנות את כלל משתמשי הדרך.

המבצע מתקיים בתקופת חופשת הקיץ המאופיינת בעלייה משמעותית בהיקף התנועה בכבישים, בנסיעות משפחתיות לאתרי נופש ובשיעור גבוה של נהגים חדשים וצעירים. בתקופה זו נרשמת גם עלייה בשימוש בכלי רכב דו-גלגליים, ולכן תגבור האכיפה נועד לחזק את ביטחון כלל משתמשי הדרך ולהפחית את הסיכון לתאונות.

ר' אגף התנועה ניצב חיים שמואלי מסר: "הכביש אינו מקום להימורים או לקיצורי דרך. כל נהג בוחר בכל רגע אם להיות חלק מהפתרון או חלק מהבעיה. האחריות האמיתית נמצאת בידיים של כל אחת ואחד מאיתנו. אני קורא לציבור הנהגים לנהוג בסבלנות, לכבד את משתמשי הדרך ולזכור שבסוף כל נסיעה מחכה משפחה שמצפה ליקיריה. יחד, באחריות אישית ובאכיפה ממוקדת, נוכל להפוך את הכבישים לבטוחים יותר".

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