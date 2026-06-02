מבצע משטרתי נרחב התבצע הבוקר (שלישי) בצפון הארץ, כאשר בלשי היחידה הארצית לחקירות פשיעה כלכלית (יאל"כ) להב 433 יחד עם רשות המיסים פשטו על כ-20 יעדים ועצרו 14 חשודים, ביניהם סגן ראש עיריית נהריה. החשדות החמורים כוללים שוחד, מרמה והפרת אמונים, הטיית מכרזים, הלבנת הון ועבירות מס.

המבצע מגיע בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה במשך למעלה משנה, במהלכה נאספו ראיות המצביעות על חדירה שיטתית ומתמשכת של גורמים עבריינים למערכי קבלת ההחלטות בעירייה. על פי החשד, נוצרו קשרים פסולים בין עבריינים לבעלי תפקידים בכירים, שהובילו להשתלטות על מוקדי כוח מרכזיים - בראשם ועדת המכרזים וועדת תכנון ובניה.

על פי החשד, עבריינים חברו יחדיו עם קבלנים באזור הצפון ועם עובדי עירייה בכירים, ופעלו כמנגנון משומן לקידום ענייניהם. במסגרת הקשר בין המעורבים, פעלו העבריינים החשודים להוריד קבלנים אחרים ממכרזי העירייה, בעוד עובדי העירייה הבכירים פעלו להבטיח את זכייתם במכרז או הגדלת זכויות הבניה.

יתרה מכך, על פי החשד, העבירו עובדי הציבור מידע פנים לידיעת הגורמים העבריינים, עוד בטרם פרסומן לציבור. בדרך זו, השתלטו גורמי הפשיעה על פעילות העירייה ועשו בה כרצונם, תוך גריפת מיליוני שקלים לכיסיהם. במקביל, בכירי העירייה ניצלו את תפקידם הציבורי לצורך קבלת שוחד וטובות הנאה, תוך פגיעה חמורה בטוהר המידות ובאמון הציבור.

במסגרת המבצע, שכלל פשיטה על כ-20 יעדים בצפון, תפסו כוחות המשטרה רכבי יוקרה, יאכטה ונכסי נדל"ן בשווי מיליוני שקלים. בנוסף לסגן ראש העירייה, נעצרו 13 חשודים נוספים ועוכבו 4 נוספים לחקירה. המעצרים בוצעו בשיתוף פעולה עם לוחמי משמר לאומי של מג"ב ולוחמי יחידת הגדעונים 33.

החשודים יובאו בהמשך היום לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט השלום בפתח תקווה. החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, וצפויים בה מעצרים נוספים.