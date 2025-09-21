כיכר השבת
הנהג שהצליח לברוח מהשוטרים נתפס בצפת | צפו בחריקות סביב הכיכר

בתום מצוד שנמשך כשבועיים: נעצר תושב צפת בשנות ה-30 לחייו שנמלט מניידת משטרה תוך סיכון חיי אדם ומעצרו הוארך בבית המשפט | התיעוד המצולם מהמרדף הפך לויראלי ברשתות החברתיות | צפו (משטרה)

המרדף בצפת (צילום: צילום מסך, מתוך הסרטון)

אחרי שבועיים של חיפושים ומרדף: עצרה בצפת את אחד מתושבי העיר שתועד נמלט מניידת משטרה. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט.

האירוע, שתועד במלצמות אחד השכנים, אירע כאמור לפני מעט יותר משבועיים.

זה היה בשעת ערב, בתאריך 02.09.25. שוטרי מחוז צפון הבחינו ברכב חשוד בצפת. כאשר הורו לנהג לעצור, פתח הנהג בבריחה מסוכנת תוך שהוא נוסע נגד כיוון התנועה, עובר תמרור אין כניסה ומסכן חיי אדם.

בתיעוד נראית אחד מניידות המשטרה באותו ערב, דולקת אחרי הרכב ובו החשוד. הרכב נראה נוסע במהירות סביב כיכר, תוך חריקות בכביש, והניידת אינה מצליחה לעוצרו.

התיעוד הויראלי מבריחת הרכב מניידת המשטרה (צילום: לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה)

בהמשך, הרכב אותר כשהוא נטוש באחד מרחובות העיר. ברשתות החברתיות הופץ התיעוד מהאירוע, בו נראה החשוד נמלט מניידת המשטרה.

שוטרי מחוז צפון ניהלו מצוד אחר החשוד, וביום חמישי האחרון הוא אותר ונעצר. החשוד תושב צפת בשנות ה-30 לחייו, הובא לדיון בבית משפט השלום בנצרת, שם הוארך מעצרו עד עד מחר.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובשימוש בכלל האמצעים נגד נהגים פורעי חוק המסכנים את הציבור ונמלטים עד להבאתם לדין", נמסר מהמשטרה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

