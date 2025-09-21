המרדף בצפת ( צילום: צילום מסך, מתוך הסרטון )

אחרי שבועיים של חיפושים ומרדף: משטרת ישראל עצרה בצפת את אחד מתושבי העיר שתועד נמלט מניידת משטרה. כך הודיעה היום (ראשון) המשטרה. מעצרו של החשוד הוארך בבית המשפט.

האירוע, שתועד במלצמות אחד השכנים, אירע כאמור לפני מעט יותר משבועיים. זה היה בשעת ערב, בתאריך 02.09.25. שוטרי מחוז צפון הבחינו ברכב חשוד בצפת. כאשר הורו לנהג לעצור, פתח הנהג בבריחה מסוכנת תוך שהוא נוסע נגד כיוון התנועה, עובר תמרור אין כניסה ומסכן חיי אדם. בתיעוד נראית אחד מניידות המשטרה באותו ערב, דולקת אחרי הרכב ובו החשוד. הרכב נראה נוסע במהירות סביב כיכר, תוך חריקות בכביש, והניידת אינה מצליחה לעוצרו.

התיעוד הויראלי מבריחת הרכב מניידת המשטרה ( צילום: לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה )

בהמשך, הרכב אותר כשהוא נטוש באחד מרחובות העיר. ברשתות החברתיות הופץ התיעוד מהאירוע, בו נראה החשוד נמלט מניידת המשטרה.

שוטרי מחוז צפון ניהלו מצוד אחר החשוד, וביום חמישי האחרון הוא אותר ונעצר. החשוד תושב צפת בשנות ה-30 לחייו, הובא לדיון בבית משפט השלום בנצרת, שם הוארך מעצרו עד עד מחר.

"משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובשימוש בכלל האמצעים נגד נהגים פורעי חוק המסכנים את הציבור ונמלטים עד להבאתם לדין", נמסר מהמשטרה.