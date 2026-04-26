מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי פתח הבוקר (ראשון) את הערכת המצב השבועית בדברים חריגים על גל הרציחות שפקד את המדינה בשבועות האחרונים. "בשבועות האחרונים, אנו עדים לריבוי מטריד וכואב של מקרי רצח, בחברה הערבית והיהודית כאחד", מסר המפכ"ל בפתח דבריו.

"כל אירוע כזה של אובדן חיים הוא עולם ומלואו, משפחה שמתפרקת ופצע עמוק בלב החברה הישראלית כולה", הוסיף לוי. "משטרת ישראל ואני כעומד בראשה מחבקת את משפחות הנרצחים ותעשה כל שביכולתה וללא לאת, להבאת הרוצחים הנתעבים אל מאחורי סורג ובריח". הבחנה בין סוגי האירועים המפכ"ל הבהיר כי יש להבחין בין סוגים שונים של אירועי רצח. "ישנם אירועים שמקורם בפשיעה מאורגנת, סכסוכים בין ארגוני פשיעה ומאבקים על שליטה וכוח - מולם אנו פועלים בעוצמה, באופן ממוקד ושיטתי, מתוך יעד ברור של פגיעה בתשתיות הפשיעה והקרסתן", ציין. לא יאומן: זה מה שעשה תושב עלי בתוך מקוואות ברחבי ירושלים קובי רוזן | 12:49 לצד זאת, הדגיש המפכ"ל, "לצערנו ישנם גם אירועים מתפרצים, בלתי צפויים, כאלה שקשה ולעיתים בלתי אפשרי למנוע מראש". כדוגמה הזכיר את המקרים הטראגיים שארעו בפתח תקווה, באר שבע, חצור הגלילית והבוקר בסמוך לזכרון יעקב.

המפכ"ל ובן גביר ( צילום: דוברות המשטרה )

"פועלים במצב חירום מתמשך"

"חשוב לומר בצורה ברורה וישירה, משטרת ישראל פועלת בתקופה ממושכת של מאבק אינטנסיבי ומתמשך באלימות ובפשיעה", הדגיש המפכ"ל. "אנו פועלים במצב חירום מתמשך, בכל הזירות, בכל הכלים ובשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים".

לוי הבהיר כי מדובר במאבק מורכב וארוך טווח. "זהו מאבק מורכב, עמוק ורב-ממדי, כזה שאינו נמדד רק בימים או בשבועות, אלא בתהליכים ארוכי טווח. לצערנו, לא תמיד ניתן לראות את תוצאותיו באופן מיידי, אך אין לנו ספק כי ההתמדה, הנחישות וההשקעה יובילו לתוצאות משמעותיות בשטח".

קריאה למערכות הממשלה

בסיום דבריו, פנה המפכ"ל בקריאה לגורמים נוספים במערכת. "אני קורא מפה לכלל משרדי הממשלה הרלוונטיים, לפרקליטות ולבתי המשפט לעמוד לצדה של המשטרה, להשקיע את מירב המאמצים והמשאבים, להחמיר בענישה וליצור הרתעה, במטרה לבלום את האירועים המדממים הללו".

המפכ"ל הבטיח כי ימשיך לקיים מעקב אישי והדוק אחר תיקי הרצח. "אמשיך לקיים מעקב שוטף, אישי והדוק אחר סטטוס תיקי הרצח, אקבל עדכונים תכופים ואמשיך לוודא כי כל חקירה מתנהלת במלוא המקצועיות תוך שימוש במלוא המשאבים, עד למיצוי הדין עם האחראים", הבהיר.

יצוין כי בשבועות האחרונים אכן נרשמה עלייה במספר אירועי הרצח ברחבי הארץ, הן בחברה הערבית והן בחברה היהודית. בין האירועים הבולטים - רצח צעיר בפתח תקווה שנדקר למוות לאחר שביקש מנערים להפסיק להתיז ספריי שלג, ורצח בלוד שבוצע על רקע סכסוכי משפחות.