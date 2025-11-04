ניסה לחסום כובע לא צפוי: זה מה שגילו השוטרים בבויידם של הדירה החשודה שלושה חשודים תושבי יפו, ראשון לציון ושדרות, נעצרו לאחר שלוחמי יס"מ פרצו לדירה שבה ביפו - למרות ניסיונות לחסום את כניסתם | אלה הפריטים שנמצאו בתוך הדירה (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:55