כובע לא צפוי: זה מה שגילו השוטרים בבויידם של הדירה החשודה

לוחמי יס"מ של משטרת מחוז תל אביב ביפו פרצו הלילה לדירה בעיר, שלפי החשד שימשה ארגוני פשיעה. כך פרסמה היום (שלישי) המשטרה, לצד תיעוד של הפריטים שנמצאו בתוך הדירה.
זה התרחש אתמול, בשעות הערב, במסגרת המאבק הבלתי מתפשר של משטרת ישראל בתופעת האמל"ח הלא חוקי, אשר מגיע לידי עבריינים וארגוני פשיעה.
השוטרים הגיעו לדירה ביפו, ברחוב קדם בעיר, על מנת לבצע בה חיפוש בהתאם לצו בית משפט.
לדברי המשטרה, בהגעתם למקום פגשו השוטרים את בעל המקום, בשנות ה-30 לחייו. השוטרים הציגו בפניו את הצו של בית המשפט, אך החשוד סירב לפתוח את הדלת.
החשוד גם וסירב לאפשר לשוטרים להיכנס ולבצע צו בית המשפט. בשלב הזה פרצו השוטרים לדירה והבחינו בה בעוד שני חשודים נוספים.
במהלך החיפוש בדירה תפסו השוטרים בבויידם אקדח ברטה עם מחסנית וכדורים בפנים, וכן מצאו תרסיס גז פלפל, כובע "ביטחון" כחול, מצ'טה, סכין וטלפונים ניידים.
החשודים, תושבי יפו, ראשון לציון ושדרות, נעצרו והועברו לחקירה במשטרת יפו. היום יובאו החשודים לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם. כך מסרה המשטרה.
