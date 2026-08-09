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בשל הקטל בכבישים

נהגים, שימו לב: המשטרה משנה את ספי האכיפה במצלמות המהירות

אגף התנועה מעדכן ספי אכיפה במצלמות א3 • ניתוח מקצועי של כל מצלמה לפי מאפייני סיכון | העדכון ייכנס לתוקף בימים הקרובים (משטרה)

6תגובות
אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אגף התנועה של משטרת ישראל מתכונן לצעד משמעותי במאבק בקטל בכבישים: עדכון ספי האכיפה במצלמות המהירות ברחבי הארץ. ההחלטה, שתיכנס לתוקף בימים הקרובים, מגיעה בעקבות בחינה מקצועית ומקיפה של מערך מצלמות א3, ונועדה להתאים את האכיפה למציאות המשתנה בכבישים.

ראש אגף התנועה, ניצב חיים שמואלי, קיבל החלטה על עדכון ספי האכיפה במצלמות לאחר הערכה פרטנית של כל מצלמה ומצלמה. הבחינה כללה ניתוח מעמיק של מאפייני הדרך, היקפי התנועה, נתוני תאונות הדרכים, מספר הנפגעים ומאפייני הסיכון בכל מקטע. המהלך מתמקד במקומות שבהם קיימת סכנה מוגברת למשתמשי הדרך.

הרקע לצעד הוא נתונים מדאיגים: בשנה האחרונה הקטל בכבישים גבה את חייהם של מאות הרוגים, זאת מעבר לאלפי פצועים ברמות פציעה שונות. נתונים אלו מחייבים, לדברי המשטרה, חשיבה מחמירה באכיפה והתאמתה לתנאי השטח. העדכון הוא חלק ממערך צעדים רחב יותר שננקט על ידי אגף התנועה במסגרת המאבק בקטל בכבישים.

מדוברות המשטרה הודיעו כי ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לציבור הנהגים להיערך מראש, להפעיל משמעת עצמית ולהתנהג בכביש באחריות ובשיקול דעת. "מטרת האכיפה אינה חלוקת דוחות, אלא בראש ובראשונה הצלת חיים, מניעת התאונה וההרוג הבא, יצירת הרתעה והפחתת מספר ההרוגים והפצועים בתאונות הדרכים", נמסר מהמשטרה.

מהירות מופרזת - גורם מרכזי לתאונות קטלניות

אגף התנועה מדגיש כי מהירות מופרזת או כזאת שאינה תואמת את תנאי הדרך, ממשיכה להיות אחד הגורמים המרכזיים לתאונות קטלניות ולהחמרת חומרת הפגיעה. גם חריגה של קילומטרים בודדים מגדילה את מרחק הבלימה, מצמצמת את זמן התגובה ומעלה משמעותית את הסיכון לתוצאה קטלנית.

אגף התנועה קורא לציבור הנהגים לגלות אחריות אישית ולנהוג בהתאם למהירות המותרת בכל דרך. העדכון החדש של ספי האכיפה מהווה צעד נוסף במאמץ הרב-שנתי של משטרת ישראל להפחית את הקטל בכבישים ולהציל חיים.
אכיפהמשטרת התנועהמצלמות תנועה

6 תגובות

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6
אחלה תירוץ כדי להגדיל את הקופה מקנסות
משה
5
בלבולי שכל, רוכבים על הגל כדי לתת קנסות ולהרוויח כסף!
מנשה
4
המצלמות ישברו והמשטרה תשלם. אתם לא החוק. מי שקובע האזרחים. תשנו את המהירות כמו באירופה. המהירות בכבישים נמוכה מאוד. אתם לא תחליטו כלום. אני אשלם דוח רק שאני יהיה באדמה. אתם לא קובעים כלום. כולם נוסעים לפי החוק. לנסוע בכביש ריק על 110 כי אתם נוכלים לא יקרה. אתם מחפשים לתת סתם דוחות וזה לא יקרה. נחיה
נחיה ונראה.

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