לוחיות מזויפות ומשבש תדרים: כך פעלה כנופיית הגנבים בתל אביב

בלשים מנת בני ברק-רמת גן ביצעו פעילות סמויה בליל יום חמישי, במהלכה הבחינו בשלושה חשודים שהורידו אופנוע מתוך הרכב שברשותם, ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב.
הבלשים המשיכו בפעילות סמויה והבחינו בחשודים שניסו להימלט מחניון סמוך. תגובה מהירה של הבלשים, הובילה לתפיסתם של שלושת החשודים שגנבו אופנוע מחניון תת קרקעי, ברחוב ערבי נחל בגבעתיים.
כוח הבלשים עצר את שלושת החשודים בתום מצוד בצומת דרך נמיר בתל אביב.
החשודים, בני 24, 32, 40, שוהים בלתי חוקיים, תושבי שטחים הובאו לחקירה שבסיומה נכלאו.
בבדיקת הרכב התברר כי לוחית הרישוי איננה שייכת לרכב ועל פי החשד מדובר ברכב גנוב. בחיפוש שבוצע ברכב אותר ונתפס משבש תדרים.
בית משפט השלום בתל אביב הארי האריך את מעצרם עד 9/9/25.
0 תגובות