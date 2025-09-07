הבלשים מבני ברק חשפו לוחיות מזויפות ומשבש תדרים: כך פעלה כנופיית הגנבים בתל אביב כוחות משטרה סיכלו גניבת אופנוע ועצרו שלושה שוהים בלתי חוקיים שהגיעו על פי החשד החשד ברכב גנוב עם לוחיות משוכפלות | ברשות החשודים נתפס משבש תדרים (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 09:22