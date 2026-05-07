מבצע ענק ברהט: 400,000 דולר במזומן ואמצעי לחימה נתפסו

כוחות משטרה ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב ביצעו השבוע מבצע אכיפה נרחב בעיר רהט, במסגרתו נתפסו כ-400,000 דולר במזומן, שני אקדחים, מחסניות ותחמושת. ארבעה חשודים נעצרו במהלך הפעילות המשולבת.

הפעילות המבצעית התמקדה במספר שכונות בעיר, בעקבות סכסוכים אלימים בין משפחות שהתרחשו בימים האחרונים. על פי דיווח דוברות המשטרה, המטרה הייתה למנוע ולסכל כוונות פליליות ואירועי ירי, לצד מעצר מחוללי פשיעה ושילוב אכיפה כלכלית.

תפיסת כסף במזומן בכביש 40

בפעילות מבצעית של יחידה מרכזית דרום (ימ"ר דרום), נעצר רכב בכביש 40 לצורך בדיקה. בחיפוש שבוצע ברכב נתפסו חבילות ובהן כ-400,000 דולר במזומן. נהג הרכב, תושב רהט, נלקח לחקירה בחוליית הלבנת הון ואכיפה כלכלית בימ"ר נגב.

החשוד נחקר בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס, והכסף נתפס לצורכי הליך חילוט. זהו חלק ממאמץ המשטרה לפגוע בתשתיות הכלכליות המזינות את הפשיעה באזור.

פשיטות על מתחמים ותפיסת נשק

במקביל לפעילות הכלכלית, ביצעו כוחות תחנת רהט ולוחמי המשמר הלאומי דרום של מג"ב פשיטות על מתחמים בשכונות 31, 25 ו-26 בעיר. בפעילות זו נתפסו שני אקדחים, מחסניות ותחמושת. ארבעה חשודים נעצרו במהלך הפשיטות והועברו לחקירה.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הפעילות היא חלק ממאמץ מתמשך של שוטרי המחוז הדרומי, הפועלים בדריכות מבצעית גבוהה לאיתור חמושים ואמצעי לחימה בלתי חוקיים, ביצוע מעצרים ומניעת אירועי אלימות.

במשטרה הדגישו כי יימשכו לפעול בנחישות ובכל הכלים העומדים לרשותם, הן במישור הפלילי והן במישור הכלכלי, נגד מחוללי פשיעה וגורמים עברייניים. המטרה המוצהרת היא לפגוע בתשתיות הכלכליות המזינות את הפשיעה, לחזק את המשילות ולהבטיח את ביטחון הציבור.

יצוין כי בשבועות האחרונים מתבצעות פעילות אכיפה מוגברת ברהט ובאזור, במסגרת המאבק המשטרתי בפשיעה האלימה והסכסוכים בין משפחות. רק לפני מספר ימים נחשף מבצע סמוי נרחב שהוביל לתפיסת עשרות כלי נשק בשווי מיליון שקלים באזור הנגב.