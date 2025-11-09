התביעה המשטרתית הגישה היום (ראשון), בתום חקירה של תחנת אשדוד, כתב אישום נגד קטין תלמיד בית ספר בעיר אשדוד, לאחר שפצע קטין אחר באמצעות סכין במסדרון בית הספר. צפו בתיעוד מטושטש מרגעי התקיפה החמורה.

החקירה נפתחה לפני מספר ימים בידי חוקרי תחנת אשדוד, לאחר שהתקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על חשד לאירוע קטטה ודקירה בשטח בית ספר תיכון באשדוד.

לפי כתב אישום, האירוע החל בויכוח בין שני קטינים, כנראה תלמידים בבית הספר. הויכוח הוביל לקטטה, דקירה ופציעתו של הקורבן באמצעות סכין. הקטין נפצע באורח בינוני ופונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי ברזילי.

השוטרים שהגיעו מיידית, עצרו במקום לחקירה את החשוד וביום החקירה הוא נכלא. מעצרו הוארך בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה.

כאמור, יחידת התביעות של משטרת ישראל במחוז דרום-לכיש הגישה היום לבית המשפט, בתום החקירה ובהתאם לממצאיה, כתב אישום חמור נגד הנאשם ובקשת מעצר תום ההליכים.

זה למרבה הצער אינו אירוע התקיפה החמור היחיד שאירע לאחרונה. ביום חמישי האחרון עצרו שוטרי מחלקת הנוער בתחנת גלילות במרחב ירקון במשטרת ישראל תשעה קטינים בחשד למעורבות באירוע תקיפה חמור כלפי קטין אחר בהרצליה.

העצורים הם נערים בגילי 14 עד 16. כך מסרה המשטרה. המקרה שגרם למעצר התרחש לפי החשד בתחילת השבוע. במהלכו הותקף באופן חמור קטין על ידי מספר נערים. הקטין אף נזקק לפינוי רפואי באמצעות אמבולנס לבית חולים בעקבות האירוע.

"חוקרי הנוער בתחנת גלילות פתחו בחקירה מואצת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ובסיוע כוחות נוספים במרחב ירקון וממחוז תל אביב", מסרה המשטרה. "הבוקר, לאחר שהוצגו בפני בית המשפט ראיות לכאורה, נחתמו צווי מעצר וחיפוש נגד 9 חשודים אשר נעצרו בביתם והובאו לחקירה בתחנת גלילות".