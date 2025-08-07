זירת הפיצוץ, הבוקר ( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו הלילה (בין רביעי לחמישי) לבניין מגורים בעיר בית שמש, שם דווח על פיצוץ עז שהרעיד את הבניין.