כוחות גדולים של משטרה והצלה הוזעקו הלילה (בין רביעי לחמישי) לבניין מגורים בעיר בית שמש, שם דווח על פיצוץ עז שהרעיד את הבניין.
כוחות ההצלה העניקו טיפול רפואי ראשוני לשני נפגעים, דיירי הבניין, שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. כמו כן, נגרם נזק רב בזירת הפיצוץ.
שוטרי תחנת בית שמש וחבלני המשטרה ממחוז ירושלים שהגיעו לזירה אספו ממצאים, ומחקירה ראשונית שערכו חבלני המשטרה, עלה החשד כי מדובר ברימון רסס שהושלך לעבר אחד מהבתים במבנה.
המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה החריג ובשעות אלו החוקרים ממשיכים לאסוף ממצאים מזירת הפיצוץ.
מדוברות מד"א נמסר: "הלילה בשעה 02:43 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים על פיצוץ בבית בבית שמש. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח שערי צדק, גבר כבן 40 במצב בינוני עם חבלות בגפיים ובבטן".
