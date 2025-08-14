פושע בן 15 | סימן לרוכב הקורקינט לעצור בצד - ודקר אותו בבטן

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום לנוער בבאר שבע כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים נגד קטין בן 15 מבאר שבע, לאחר שדקר קטין אחר בעיר בזמן שרכב על קורקינט.

על פי כתב האישום שהוגש על ידי עו"ד עינת נהון אפרתי מפרקליטות מחוז דרום, האירוע המזעזע התרחש לפני מספר ימים בשעות אחר הצהריים, כאשר המתלונן בן ה‑15 ושניים מחבריו רכבו על קורקינט ברחוב ראשי הסמוך לפארק בבאר שבע. הנאשם הגיע למקום כשהוא מצויד בסכין, סימן למתלונן לעצור בצד או לגשת אליו, ולאחר שהתלונן שאל אותו מה הוא רוצה והסתובב לעבר חברו, דקר אותו הנאשם בבטנו ונמלט מהמקום.

המתלונן הצליח להגיע לקיוסק סמוך והזעיק עזרה, ולאחר מכן פונה לבית החולים, שם אושפז לצורך השגחה.

לפי כתב האישום, לנאשם מיוחסות עבירות של פציעה בנסיבות מחמירות, החזקת סכין ושיבוש מהלכי משפט, לאחר שבסמוך לאירוע מסר את הסכין לחברו במטרה להעלים אותה.