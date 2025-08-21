כיכר השבת
פרץ לבית הכנסת | תיעוד

הנער נתפס כשגנב כסף רב מבית הכנסת ובחקירה הוא נקשר לעוד פרשייה

כנגד נער בן 15 מהצפון הוגש כתב אישום על התפרצויות לשני בתי כנסת בצפון, אליהם חדר דרך החלון | בחקירה על ההתפרצות הוא הודה על עוד מעשה פריצה בבית כנסת | תיעוד הגניבה (חדשות משטרה)

הגניבה מבית הכנסת (צילום: דוברות המשטרה)

המשטרה מעדכנת הבוקר (חמישי) כי הגישה כתב אישום נגד קטין בן 15 בגין שתי התפרצויות לבתי כנסת שונים בעיר.

לפני קצת פחות מחודש, התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות אירוע התפרצות לבית כנסת בעיר בגליל התחתון, בו נגנבו כ-4,500 שקלים במזומן מהמקום.

עם קבלת הדיווח הגיעו שוטרי המחוז הצפוני למקום ופתחו בחקירה במהלכה הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותו של הפורץ, קטין בן 15 כשבמהלך חקירתו הצליחו השוטרים לקשור אותו לאירוע התפרצות נוסף בעוד בית כנסת בעיר.

עם סיום שלב החקירה, כתב אישום הוגש נגד הקטין בבית משפט לנוער בטבריה באמצעות שלוחת תביעות טבריה צפון לצד בקשה למעצרו עד לתום ההליכים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".

