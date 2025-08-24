כיכר השבת
המשטרה חוקרת

חשד לרצח: שתי גופות אותרו ברכב בוער ביער חורשים

כוחות הצלה שהוזעקו ליער חורשים איתרו שני בני אדם שנספו בשריפה ברכב שחנה במקום ונאלצו לקבוע את מותם במקום | המשטרה חוקרת את האירוע כחשד לרצח (חדשות)

זירת השריפה, הלילה (צילום: דוברות מד"א)

כוחות גדולים של והצלה הוזעקו הלילה (בין שבת לראשון) ליער חורשים שבשרון בעקבות דיווח על רכב שעלה באש במטע זיתים.

חובשים ופראמדיקים של מד"א איתרו שני נוסעי הרכב, עם כוויות, ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותם במקום.

המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע ומתייחסת לאירוע כחשד לרצח. בהודעת המשטרה נאמר: "שוטרי תחנת קאסם איתרו כעת בשטח פתוח בין כפר ברא לקאסם, רכב שרוף ובו על פי החשד עצמות אדם.

"המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות, תוך העברת הממצאים למכון לרפואה משפטית לשם השלמת הליך הזיהוי".

פאראמדיק מד"א אורי שגב וחובש בכיר במד"א אפי לוי סיפרו: "כשהגענו למקום ראינו רכב בוער, כשניתן היה לגשת הבחנו ברכב בשני נוסעים עם כוויות ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם."

חובשי מד"א רונלד קייקוב וכרמל שפירא סיפרו: "הגענו לשטח החקלאי וראינו רכב פרטי שעולה בלהבות. לאחר פעולות כיבוי נמרצות נמצאו בתוך הרכב 2 נפגעים ולאחר בדיקות רפואיות למרבה הצער לא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".

מכבאות והצלה נמסר: "עם הגיעם של צוותי הכיבוי מתחנת פתח תקווה למקום, זיהו לוחמי האש רכב עולה באש במרכז השטח הבוער. במהלך פעולות הכיבוי והסריקות אחר נפגעים אותרו שני בני אדם ברכב הבוער, גורמי הרפואה במקום קבעו את מותם".

רב-רשף עמית לובינר הוסיף: "בהגיענו למקום זיהינו רכב בוער כליל שסביבו החלה בעירה של עצים וצמחייה. במקביל לפעולות הכיבוי בוצעה סריקה ברכב ואותרו בני אדם ללא רוח חיים".

