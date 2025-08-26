החשוד שריסס כתובת בכותל המערבי - נעצר הלילה שוב; זו הסיבה

בשעות הלילה (שלישי) התקבל דיווח במוקד המשטרה על אדם חשוד שהסתובב במבואות העיר העתיקה בירושלים ונמלט לכיוון העיר העתיקה.

בהכוונה של תצפיתי מרכז השליטה של מרחב דוד (מבט 2000) וירושלים, שוטרי מרחב דוד איתרו את החשוד סמוך לכנסיית הקבר בעיר העתיקה כשברשותו נתפס מיכל צבע.

בסריקות שערכו השוטרים במקום, הבחינו השוטרים בכתובת גרפיטי בתוך הכנסייה, בה נכתב: "יש שואה בעזה". שוטרי מרחב דוד עצרו את החשוד - תושב ירושלים בן 27, והוא הועבר לחקירה.

במשטרה מציינים כי מחקירת המקרה עלה שרק לפני כשבועיים, החשוד ריסס כתובות דומות בכותל המערבי ובמקומות נוספים, נעצר על ידי המשטרה ושוחרר בבית המשפט בתנאים מגבילים.

כאמור, החשוד נעצר על ידי השוטרים והיום יובא לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו, וחקירת המעשה נמשכת.