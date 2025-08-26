כיכר השבת
אחרי ששוחרר ע"י ביהמ"ש

החשוד שריסס כתובת בכותל המערבי - נעצר הלילה שוב; זו הסיבה

תושב ירושלים נעצר הלילה על ידי המשטרה בחשד שריסס כתובת בכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים | במשטרה מציינים כי מדובר בחשוד שנעצר בגין ריסוס הכתובת בכותל המערבי לפני שבועיים (משטרה)

1תגובות
מיכל הצבע שנתפס ברשות החשוד שעל פי החשד באמצעותו ריסס את הכתובת (צילום: דוברות המשטרה)

בשעות הלילה (שלישי) התקבל דיווח במוקד המשטרה על אדם חשוד שהסתובב במבואות בירושלים ונמלט לכיוון העיר העתיקה.

בהכוונה של תצפיתי מרכז השליטה של מרחב דוד (מבט 2000) וירושלים, שוטרי מרחב דוד איתרו את החשוד סמוך לכנסיית הקבר בעיר העתיקה כשברשותו נתפס מיכל צבע.

בסריקות שערכו השוטרים במקום, הבחינו השוטרים בכתובת גרפיטי בתוך הכנסייה, בה נכתב: "יש שואה בעזה". שוטרי מרחב דוד עצרו את החשוד - תושב ירושלים בן 27, והוא הועבר לחקירה.

במשטרה מציינים כי מחקירת המקרה עלה שרק לפני כשבועיים, החשוד ריסס כתובות דומות בכותל המערבי ובמקומות נוספים, נעצר על ידי המשטרה ושוחרר בבית המשפט בתנאים מגבילים.

כאמור, החשוד נעצר על ידי השוטרים והיום יובא לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו, וחקירת המעשה נמשכת.

1
מוכרים צבע ב10 שח במקס סטוק-והמיכל הזה 45 ש''ח, לפחות עשה הידור מצווה
לוי

