יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, בשיתוף חטיבת יהודה של צה"ל ובהכוונה מודיעינית של שב"כ, עצרה חשוד המזוהה עם תנועת פתח-תנזים, שביצע פיגוע ירי בדרום הר חברון והוגדר כמבוקש מזה מספר שנים.

החשוד, שעלה חשד כי הוא חמוש ומסוכן, אותר לאחר פעילות מיוחדת של לוחמי 33 בלב חברון. לוחמי היחידה, בפעולה טקטית ובסיוע אמצעים מיוחדים, פעלו בנחישות ועצרו אותו בתוך סניף בנק בחברון לפני שהספיק להימלט או לפגוע בהם.

העצור הועבר לחקירת שב"כ, להמשך בירור מעורבותו בפיגוע ובתכנון פעולות נוספות.

"משטרת ישראל, צה"ל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול בעוצמה, בדיוק ובכל מקום תוך שיתוף פעולה הדוק נגד כל איום ביטחוני, לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל", כך נמסר.