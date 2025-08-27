כיכר השבת
תיעוד מהמעצר הדרמטי

המחבל המבוקש נכנס לבנק - ויצא אזוק בידי הלוחמים המסוערבים | צפו

"הלקוחות בבנק" | לוחמים מסוערבים של יחידת הגדעונים 33 סגרו חשבון עם מחבל מבוקש, פעיל תנזים חמוש, שביצע פיגוע ירי בדרום הר חברון ונעצר בחברון - הפעיל נכנס לבנק ויצא אזוק | צפו (משטרה)

3תגובות
תיעוד מהפעילות (צילום: יחידת הגדעונים 33)

יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, בשיתוף חטיבת יהודה של ובהכוונה מודיעינית של שב"כ, עצרה חשוד המזוהה עם תנועת פתח-תנזים, שביצע פיגוע ירי בדרום הר חברון והוגדר כמבוקש מזה מספר שנים.

החשוד, שעלה חשד כי הוא חמוש ומסוכן, אותר לאחר פעילות מיוחדת של לוחמי 33 בלב חברון. לוחמי היחידה, בפעולה טקטית ובסיוע אמצעים מיוחדים, פעלו בנחישות ועצרו אותו בתוך סניף בנק בחברון לפני שהספיק להימלט או לפגוע בהם.

העצור הועבר לחקירת שב"כ, להמשך בירור מעורבותו בפיגוע ובתכנון פעולות נוספות.

"משטרת ישראל, צה"ל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול בעוצמה, בדיוק ובכל מקום תוך שיתוף פעולה הדוק נגד כל איום ביטחוני, לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל", כך נמסר.

3
ישתבח שמו כל הכבוד איזה אומץ!!!! השם ישמור אותכם
יהודיה
2
vהשם יתברך שיברך את בניו בהצלחה , ושלא תיפול שערה משערות ראשם .
גאון גדול
1
ישבתח שמו - קידוש ה' להפרע מהאויבים רק אל תכניסו אותו לבית מלון, אלא לצינוק רקוב
יהודי

