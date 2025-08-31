בתום הכנות ותיאומים שבוצעו בשבועות האחרונים, המשטרה השלימה את ההיערכות לחודש הרחמים והסליחות שהחל בימים האחרונים.

בתוך כך, בימים אלה נמשכת השלמת ההיערכות המשטרתית לקראת חגי תשרי תשפ"ו שיחולו לאחריו.

במשטרה ציינו כי אלפי שוטרי מחוז ירושלים יפעלו יחד עם לוחמי מג"ב, מתנדבים וכוחות תגבור משטרתיים, במהלך חודש הסליחות וימי החגים. עיקר ההיערכות המבצעית במחוז ירושלים, תתמקד במקומות הומי קהל והמקומות הקדושים כדי לשמור על שלומם, ביטחונם ובטיחותם של המתפללים וכלל תושבי העיר ירושלים והבאים בשעריה.

במשטרה הוסיפו כי ההכנות של המשטרה בירושלים, כללו סיורי שטח, תיאומים שונים, ישיבות היערכות ואישורי תכניות עם כלל גופי הביטחון, החירום ועיריית ירושלים, שתכליתן היערכות מיטבית ותכנון מוקפד של הפעילות המבצעית ברחבי העיר.

במסגרת ההיערכות הממושכת, יפרסו כוחות משטרה גדולים ברחבי העיר, בדגש על מקומות הומי קהל, המקומות הקדושים ואתרי הבילוי. כמו כן, יתוגבר מערך הביטחון והאבטחה והפעילות המשטרתית בצירי התנועה וצירי המתפללים, כל זאת במטרה לשמור על שלום הציבור ובטחונו.

שינויים בהסדרי התנועה במהלך חודש הסליחות:

לאור צפי להגעת קהל רב ועומסי תנועה באזור העיר העתיקה בפרט בעת קיום התפילות, משטרת ישראל תגביר בימים אלה את פעילותה סביב העיר העתיקה וסמטאותיה בצירי תנועת המתפללים ובכותל המערבי.

בימים אלה ככלל, לא תתאפשר כניסת כלי רכב לעיר העתיקה בדגש לכותל. הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לאזור העיר העתיקה במהלך ימים אלה בכלי רכב פרטיים ולהסתייע בתחבורה הציבורית והיסעים מחניוני 'חנה וסע' של הרכבת הקלה ('נחל צופים', הר הרצל, ספרא). כמו כן, ייתכנו שינויים בהסדרי תנועת האוטובוסים באופן נקודתי ובעת עומסי קהל באזור הכותל המערבי.

בשל היערכות זו, ייחסמו לתנועה הצירים שבסמוך לעיר העתיקה, בהם: שער יפו- החל מהיום- 31.8 בין השעות 21-02, דרך מעלה השלום, העופל ויצחק קריב.

ייחסמו לסירוגין- שלמה המלך, כיכר צה״ל הצנחנים, חטיבת ירושלים, גת שמנים, רוקפלר, סולטן סולימאן, דרך יריחו.

מהמשטרה נמסר:" אנו קוראים לציבור לגלות ערנות ולפנות למוקד החירום של המשטרה בטלפון 100 בכל אירוע חריג המצריך טיפול משטרתי. כמו כן, ניתן לפנות כל העת גם למוקד המידע הארצי של משטרת ישראל בטלפון 110 בכדי לקבל מידע מגוון ולהתעדכן בהתאם".