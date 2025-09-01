שני קטינים ריססו אזרחים בכביש 4 בעת הפגנה נגד הגיוס - ונעצרו

המשטרה פתחה לפני שבועיים בחקירה בחודש, לאחר שני אירועים שאירעו באוטובוסים, בהם היו מעורבים שני חשודים קטינים.
לפני יותר מעשרה ימים, בעת הפגנה נגד הגיוס שהתקיימה בכביש 4, החשודים שהיו באוטובוס על גשר גבעת שמואל לקחו מטף כיבוי והחלו לרסס איתו אזרחים וכוחות משטרה שהיו בכביש 4.
יומיים לאחר מכן, השניים התפרעו באוטובוס מפ"ת לכיוון ב"ב, כאשר נטלו פטיש חירום וניפצו זכוכית ואת דלת האוטובוס. החשודים נמלטו מהמקום בשני האירועים.
שוטרי בני ברק איתרו אתמול את שני החשודים, אחים, בני 14 ו-15 והם נעצרו לחקירה בגין תקיפה סתם, חבלה במזיד ברכב, הפרעה לעובד ציבור. בתום החקירה החשודים שוחררו בתנאים מגבילים ומעצרי בית.
