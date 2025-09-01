זה מה שהם הואשמו שני קטינים ריססו אזרחים בכביש 4 בעת הפגנה נגד הגיוס - ונעצרו שני קטינים שהיו מעורבים בשני אירועי גרימת נזק והתפרעות באוטובוסים בבני ברק לפני כשבועיים נעצרו אתמול על ידי משטרת בני ברק | אלו הסעיפים בהם הם מואשמים (חדשות משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 13:18