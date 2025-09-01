בן 22 טייל לבדו בנחל הבניאס, החליק והתגלגל | כך הוא חולץ

מתנדבי משטרת ישראל מיחידת חילוץ גולן סיימו לחלץ לפני שעה קלה (שני) גבר בן 22 מירושלים שטייל לבדו בנחל הבניאס.

מסיבה לא ברורה, הוא החליק מהשביל והתגלגל כ-20 מטר במורד המדרון התלול. הוא התקשר למשטרה וזו הזעיקה את יחידת החילוץ.

המחלצים הקימו מערכת חבלים באמצעותה גלש אליו חובש מצוות הרפואה של היחידה. לאחר בדיקה ראשונית רתם אותו למערכת החבלים, ושניהם הועלו חזרה אל השביל.

לאחר שהועלה אל השביל, לווה המחולץ על-ידי המחלצים לחניון בהליכה, ממנו פונה באמבולנס מד"א כשהוא סובל מחבלות בחלקי גוף שונים, להמשך בדיקות.