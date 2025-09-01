כיכר השבת
בסיוע מערכת חבלים

בן 22 טייל לבדו בנחל הבניאס, החליק והתגלגל | כך הוא חולץ

גבר בן 22 מירושלים שטייל לבדו בנחל הבניאס, החליק מהשביל והתגלגל כ-20 מטר במורד המדרון התלול | הוא התקשר למשטרה וזו הזעיקה את יחידת החילוץ | תיעוד מהחילוץ (משטרה)

רגעי החילוץ באמצעות חבלים (צילום: דוברות המשטרה)

מתנדבי מיחידת חילוץ גולן סיימו לחלץ לפני שעה קלה (שני) גבר בן 22 מירושלים שטייל לבדו בנחל הבניאס.

מסיבה לא ברורה, הוא החליק מהשביל והתגלגל כ-20 מטר במורד המדרון התלול. הוא התקשר למשטרה וזו הזעיקה את יחידת החילוץ.

המחלצים הקימו מערכת חבלים באמצעותה גלש אליו חובש מצוות הרפואה של היחידה. לאחר בדיקה ראשונית רתם אותו למערכת החבלים, ושניהם הועלו חזרה אל השביל.

לאחר שהועלה אל השביל, לווה המחולץ על-ידי המחלצים לחניון בהליכה, ממנו פונה באמבולנס מד"א כשהוא סובל מחבלות בחלקי גוף שונים, להמשך בדיקות.

