המעצר יוארך לא ייאמן: זה המקצוע של מי שנתפסה עם כמות ענק של סמים למכירה גננת תושבת מרכז הארץ וחשוד נוסף, נעצרו על ידי שוטרי מחוז ירושלים, בחשד לסחר בסמים לאחר שהעלו את חשדם ונתפסו אצלם כחצי קילו של קוקאין (חדשות משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 09:15