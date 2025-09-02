לא ייאמן: זה המקצוע של מי שנתפסה עם כמות ענק של סמים למכירה

המשטרה מעדכנת הבוקר (שלישי), כי לפני מספר ימים נעצרו, שני חשודים תושבי מרכז הארץ, שעל פי החשד סחרו בסמים מסוכנים ברחבי הארץ.
בלשי הימ"ר, זיהו במהלך פעילות יוזומה שני חשודים במרכז מסחרי בצהרי היום, השניים, עוררו את חשדם.
בלשי המשטרה, עצרו את החשודים לבדיקה ובחיפוש שנערך בכליהם, נתפסו חומר החשוד כסם מסוג קוקאין בכמות של כחצי ק"ג שלא לצריכה עצמית וסכום כסף רב.
כאמור, החשודים תושבי מרכז הארץ בשנות ה-30 לחייהם, נעצרו על ידי בלשי המשטרה ולתדהמתם, התברר כי החשודה גננת בגן ילדים במרכז הארץ. השניים הובאו לחקירה במשרדי יחידת נוער חשיפה של ימ"ר ירושלים.
היום, החשודים יובאו בשנית לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, לצורך השלמת פעולות חקירה נוספות.
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל ממשיכה בפעילות כנגד עבירות גידול, הפצה וסחר בסמים תוך איתורם של מעורבים בכך ומיצוי הדין עמם".
