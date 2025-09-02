כיכר השבת
האופנוע הוחרם

צפו: רוכב האופנוע הרים גלגל - ונתפס 'על חם' | כך זה נראה ממצלמת השוטר

רוכב אופנוע נתפס על חם על ידי שוטר רכוב בזמן שהוא מרים גלגל לאוויר | עבריין הכביש שנראה מופתע מנוכחות השוטר - נעצר, והאופנוע נתפס | כך זה נראה ממצלמת הגוף של השוטר (משטרה) 

רוכב האופנוע מרים גלגל (צילום: דוברות המשטרה)

רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו תושב מעלה עירון נעצר בשבוע שעבר על ידי לאחר שהריץ את אופנועו בכביש באופן מסוכן, הרים גלגל והשתולל בין הנתיבים, באופן שהמשטרה הגדירה כ"סיכון ממשי למשתמשי הדרך". האירוע כולו תועד על ידי מצלמת הגוף של השוטר והופץ כצפייה לציבור.

המעצר בוצע במסגרת פעילות יזומה של לוחמי יחידת רומ"ח, שזיהו את האופנוע נוסע בצורה פרועה, תוך עקיפה מסוכנת של כלי רכב אחרים והצגת התנהגות המסכנת את הציבור. השוטרים דרשו מהנהג לעצור, והוא נענה ללא התנגדות.

האופנוע נתפס על ידי המשטרה והנהג נחקר וקיבל זימון לדיון בבית המשפט.

במשטרת ישראל הדגישו כי הם מתייחסים בחומרה רבה לעבירות תנועה מסוג זה וממשיכים לפעול בנחישות נגד נהגים המסכנים את הציבור, במטרה למנוע תאונות ופגיעות מיותרות ולשמור על ביטחון משתמשי הדרך.

צפו בתיעוד.

