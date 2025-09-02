רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו תושב מעלה עירון נעצר בשבוע שעבר על ידי המשטרה לאחר שהריץ את אופנועו בכביש באופן מסוכן, הרים גלגל והשתולל בין הנתיבים, באופן שהמשטרה הגדירה כ"סיכון ממשי למשתמשי הדרך". האירוע כולו תועד על ידי מצלמת הגוף של השוטר והופץ כצפייה לציבור.

המעצר בוצע במסגרת פעילות יזומה של לוחמי יחידת רומ"ח, שזיהו את האופנוע נוסע בצורה פרועה, תוך עקיפה מסוכנת של כלי רכב אחרים והצגת התנהגות המסכנת את הציבור. השוטרים דרשו מהנהג לעצור, והוא נענה ללא התנגדות.

האופנוע נתפס על ידי המשטרה והנהג נחקר וקיבל זימון לדיון בבית המשפט.

במשטרת ישראל הדגישו כי הם מתייחסים בחומרה רבה לעבירות תנועה מסוג זה וממשיכים לפעול בנחישות נגד נהגים המסכנים את הציבור, במטרה למנוע תאונות ופגיעות מיותרות ולשמור על ביטחון משתמשי הדרך.

צפו בתיעוד.