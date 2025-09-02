העבריין נעצר בביתו בלש המשטרה התחפש לשליח ומסר את החבילה המסוכנת - זה מה שהיה בה משטרת ישראל סיכמה בהצלחה מבצע במהלכו עצרה חשוד שייבא סחורה אסורה ומסוכנת דרך הדואר | במקום להחרים את הסחורה, המשטרה המשיכה את הליך העברת המשלוח ומסרה על ידי בלש, שהתחפש לשליח, את החבילה הכבדה (משטרה)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 13:24