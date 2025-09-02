כיכר השבת
העבריין נעצר בביתו

בלש המשטרה התחפש לשליח ומסר את החבילה המסוכנת  - זה מה שהיה בה 

משטרת ישראל סיכמה בהצלחה מבצע במהלכו עצרה חשוד שייבא סחורה אסורה ומסוכנת דרך הדואר | במקום להחרים את הסחורה, המשטרה המשיכה את הליך העברת המשלוח ומסרה על ידי בלש, שהתחפש לשליח, את החבילה הכבדה (משטרה) 

(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך מבצע משולב וממוקד של יחידת הסמים של מנהל המכס בשיתוף חוקרי יחידת הסמים בנתב"ג ובליווי שוטרי ימ"ר חוף ב, נחשפה חבילה גדולה של קוקאין, ובמסגרתה נעצר תושב פרדס חנה בחשד ליבוא של כ-2.5 ק"ג מהחומר האסור - באמצעות דואר ישראל.

החבילה, שהגיעה במשלוח בדואר אווירי ממקסיקו דרך גרמניה לנתב"ג, זוהתה על ידי חוקרי המכס ונבדקה בקפידה. מיד לאחר מכן הועברה החבילה למשטרת ישראל, שהכינה תוכנית מעקב מתוחכמת לעצירת החשוד.

שוטר מיחידת ימ"ר חוף התחזה לשליח, הגיע לביתו של החשוד והעביר לו את החבילה באופן אישי. לאחר שקיבל החשוד את החבילה, הודיעו לו השוטרים על מעצרו.

החקירה נמשכת במטרה לחשוף את כל המעורבים ברשת ההברחה ולמנוע ניסיונות נוספים להכניס סמים לארץ.

