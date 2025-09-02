במהלך מבצע משולב וממוקד של יחידת הסמים של מנהל המכס בשיתוף חוקרי יחידת הסמים בנתב"ג ובליווי שוטרי ימ"ר חוף במשטרת ישראל, נחשפה חבילה גדולה של קוקאין, ובמסגרתה נעצר תושב פרדס חנה בחשד ליבוא של כ-2.5 ק"ג מהחומר האסור - באמצעות דואר ישראל.
החבילה, שהגיעה במשלוח בדואר אווירי ממקסיקו דרך גרמניה לנתב"ג, זוהתה על ידי חוקרי המכס ונבדקה בקפידה. מיד לאחר מכן הועברה החבילה למשטרת ישראל, שהכינה תוכנית מעקב מתוחכמת לעצירת החשוד.
שוטר מיחידת ימ"ר חוף התחזה לשליח, הגיע לביתו של החשוד והעביר לו את החבילה באופן אישי. לאחר שקיבל החשוד את החבילה, הודיעו לו השוטרים על מעצרו.
החקירה נמשכת במטרה לחשוף את כל המעורבים ברשת ההברחה ולמנוע ניסיונות נוספים להכניס סמים לארץ.
