נעצר צעיר ערבי שנשבע אמונים לדאע"ש ותכנן לבצע פיגוע 

בפעילות משותפת של שב״כ והיחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב מנשה במשטרה, נעצר לחקירה בשבועות האחרונים נג׳יב דיק, תושב באקה אל גרביה, בן 25, על רקע תמיכה אידיאולוגית בארגון הטרור המדינה האסלאמית, דאע״ש.

מחקירתו בשב״כ ובמשטרה עלה כי הוא הצטרף לארגון דאע"ש כחבר תוך מתן שבועת אמונים לארגון, זאת בנוסף לצריכת תכני רשת של ארגון הטרור, בהם בין היתר סרטוני עריפת ראשים והוצאות להורג.

עוד עלה בחקירה, כי על רקע התחזקותו הדתית של נג׳יב ובעקבות המלחמה ברצועת עזה חשב לממש פיגוע נגד כוחות הביטחון.

במערכת הביטחון ציינו כי החקירה חשפה תמונה מדאיגה של התרחבות מגמת מעורבות ערביי ישראל בטרור בעת האחרונה, והשפעות המלחמה עליהם ועל פעולותיהם.

היום (חמישי) בתום מיצוי פעולות החקירה של המשטרה והשב"כ , הוגש כתב אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה.

מהשב"כ והמשטרה נמסר: "שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, וימשיכו לנקוט באמצעים העומדים לרשותם כדי לסכל כל איום ולפעול למיצוי הדין בחומרה על כלל המעורבים".