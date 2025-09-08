שוטר נורה למוות בקרב יריות מול סוחרי נשק במעלה עירון

ארכיון ( צילום: דוברות המשטרה )

שוטר, כבן 28, נורה הלילה (בין ראשון לשני) למוות במהלך קרב יריות של בלשי משטרה עם סוחרי נשק בכפר זלפה שבמעלה עירון.

מחקירה ראשונית עולה כי צוות בילוש שפעל לאתר חוליית סוחרי נשק הופתע מאש שנפתחה לעברו מצד סוחרי הנשק שרכבו על טרקטורון. אחד הבלשים נפצע באורח אנוש וצוות הרפואה נאלץ לקבוע את מותו. כוחות משטרה גדולים שהוזנקו למקום פתחו בחקירת התקרית ובמרדף אחר הסוחרים שירו למוות באחד הבלשים. מהמשטרה נמסר לאחר חצות לילה: "לפני שעה קלה התבשרנו בצער רב על מותו של השוטר שחתר למגע במהלך פעילות מבצעית לאיתור אמצעי לחימה במעלה עירון- זלפה. "משטרת ישראל מרכינה ראש ותמשיך ללוות את המשפחה. נסיבות האירוע נבדקות במסגרת החקירה שנפתחה". דובר המשטרה, נצ"מ אריה דורון, סיפר: "הלילה, מעט אחרי השעה 22:00, צוות בילוש מתחנת אום אל-פחם פעל באזור ואדי ערה, על פי מידע מודיעיני במסגרת פעילות שמשטרת ישראל מבצעת נגד חוליות שסוחרות בכלי נשק באזור ואדי ערה.

דובר המשטרה מעדכן על קרב היריות

"צוות הבילוש זיהה את כלי הנשק, חתר למגע על מנת לתפוס את החוליה ולתפוס את כלי הנשק. במהלך חתירה למגע התפתח קרב יריות שבמהלכו נורה אחד הבלשים. לצערנו הרב, נקבע מותו בבית החולים".

דובר המשטרה הוסיף: "משטרת ישראל כולה מחבקת את המשפחה. בשלב הזה היא עסוקה עם כוחות רבים ממחוז חוף שפועלים על מנת לאתר את החוליה ולהביא למעצרה".