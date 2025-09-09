מיליוני השקלים במזומן שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
שוטרי תחנת זבולון ביצעו פעילות ממוקדת בקריית ים בחשד להלבנת הון, זאת במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית.
במהלך הפעילות, שבוצעה על פי צו חיפוש בכתובת החשודים, נתפס סכום כסף עצום במזומן לצד אמצעי תשלום נוספים – בהם כ־8.5 מיליון שקל במזומן, צ'קים בסכום של כ-360 אלף שקל, כ-8,200 יורו וכ-26 אלף דולר – כולם חשודים כקשורים לעבירות הלבנת הון.
בסיום הפעילות עיכבו השוטרים את החשוד, תושב קריית ים בשנות ה-60 לחייו, ובנו בשנות ה-20 לחייו, והם הועברו לחקירה בתחנת זבולון.
