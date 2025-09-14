היום (ראשון) בשעות הצהריים התקבל דיווח מאדם שהגיע לרחוץ בחוף הסקוטי בטבריה וזיהה בין הסלעים בקו המים פריט אמל"ח חלוד.

שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום בודדו את החוף ממתרחצים בעוד שוטרי השיטור הימי מנעו הגעת כלי שייט ושחיינים לאזור.

חבלן שהגיע למקום, זיהה כי מדובר ברימון בריטי ישן מסוג מילס אשר היה בו שימוש נרחב במדינת ישראל בתקופות היסטוריות. לאחר בחינת הפריט הוחלט לבצע פיצוץ מבוקר שהתרחש אחר הצהריים.

החבלן הורה לניידות בקשר לשמור היטב על החסימות כדי למנוע התקרבות של אזרחים לאזור בזמן ולאחר הפיצוץ המבוקר של הפריט ההיסטורי.

משטרת ישראל מבקשת מהציבור: "בשל ירידת מפלס המים בכנרת אנו קוראים לציבור המתרחצים להגביר ערנות לחפצים חשודים ואמצעי לחימה שעלולים להיחשף. בכל זיהוי של חפץ חשוד יש להימנע ממגע, לפנות למוקד 100 ולהרחיק את הציבור".

צפו בתיעוד מהפיצוץ המבוקר.