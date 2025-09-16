כיכר השבת
נמלט עד שנתפס

שב"ח גנב רכב תמורת 1,000 שקל בלבד - ונעצר | תיעוד מהמעצר

השוטרים עצרו שוהה בלתי חוקי שגנב רכב מגבעת שמואל בתמורה ל-1,000 ש"ח ונתפס סמוך לצומת גבעת כח | החקירה הסתיימה והוגש כתב אישום נגד החשוד (משטרה)

תיעוד המעצר ממצלמת הגוף של השוטר (צילום: דוברות המשטרה)

לפני כחודש וחצי, בשעה 05:15 בבוקר, התקבל דיווח מאיתורן במוקד 100 של על חשד לגניבת רכב מרח' יצחק שמיר בגבעת שמואל.

שוטרי הסיור של תחנת מסובים החלו בסריקות שבמהלכן הבחינו ברכב המדובר סמוך לצומת גבעת כח. השוטרים חתרו למגע ועצרו את החשוד, שוהה בלתי חוקי, בן 36, תושב שטחים. החשוד הובא לחקירה שבסיומה נכלא.

עפ"י החקירה, החשוד הגיע למקום עם חשוד נוסף שזהותו אינה ידועה תוך שניפצו את שמשת החלון של דלת הנהג, שברו את ידית ההילוכים, והחשוד נמלט מהמקום עד שנתפס. בעבור "העבודה" הוצע לו 1,000 ש"ח.

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד החשוד בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, חבלה במזיד ברכב, פריצה לרכב בכוונה לגנוב, גניבת רכב, נהיגה ללא הוצאת רישיון נהיגה מעולם וללא ביטוח וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

הרכב הגנוב שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)
הרכב הגנוב שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

