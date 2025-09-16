שב"ח גנב רכב תמורת 1,000 שקל בלבד - ונעצר | תיעוד מהמעצר

לפני כחודש וחצי, בשעה 05:15 בבוקר, התקבל דיווח מאיתורן במוקד 100 של המשטרה על חשד לגניבת רכב מרח' יצחק שמיר בגבעת שמואל.

שוטרי הסיור של תחנת מסובים החלו בסריקות שבמהלכן הבחינו ברכב המדובר סמוך לצומת גבעת כח. השוטרים חתרו למגע ועצרו את החשוד, שוהה בלתי חוקי, בן 36, תושב שטחים. החשוד הובא לחקירה שבסיומה נכלא.

עפ"י החקירה, החשוד הגיע למקום עם חשוד נוסף שזהותו אינה ידועה תוך שניפצו את שמשת החלון של דלת הנהג, שברו את ידית ההילוכים, והחשוד נמלט מהמקום עד שנתפס. בעבור "העבודה" הוצע לו 1,000 ש"ח.

עם סיומה של החקירה, יחידת התביעות של משטרת מחוז ת"א הגישה כתב אישום נגד החשוד בגין כניסה או ישיבה בישראל שלא כחוק, חבלה במזיד ברכב, פריצה לרכב בכוונה לגנוב, גניבת רכב, נהיגה ללא הוצאת רישיון נהיגה מעולם וללא ביטוח וכן בקשה למעצרו עד תום ההליכים.