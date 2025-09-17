שוטרי מחוז מרכז ניהלו תרגיל ביטחוני המדמה תרחישי פח"ע (פעילות חבלנית עוינת. ק"ר) מתגלגל חוצה מרחבים, במספר ערים בגזרת המחוז, במסגרת העצמת המוכנות המבצעית של משטרת ישראל למען שלום הציבור ובטחונו, לקראת חגי תשרי.

התרגיל החל בשעות הבוקר המוקדמות עד שעות הצהריים, בהובלת האג"מ המחוזי, במהלכו הופעלו מספר תרחישי ייחוס בחירום במספר ערים בגזרת המחוז, הן במרחב שפלה והן בשרון, לבחינת המענה המבצעי והפעלת כלל המערכים בהתאם לפקודות ובכלל זה תרחישים של פיגועי טרור, חדירת מחבלים מקו התפר, נטרול מחבלים במוקדי קהל מרכזיים וכן אירועי חירום נוספים בהתאם לתרחישי הייחוס.

כלל התרגילים התבצעו בשת"פ גופי חירום והצלה נוספים, לשם הידוק התאום בהתאם לתחומי האחריות וכלל "הזירות" נתחמו וסומנו למניעת חשש בקרב הציבור.

ממ"ז מרכז ניצב יאיר חצרוני: "הנחתי לקיים את תרגיל החירום במסגרת ההיערכות המקצועית שלנו לחגי תשרי, במטרה לבחון, לקדם ולהעצים את המוכנות המבצעית של שוטרי ומתנדבי המחוז, למען בטחון הציבור ואני שבע רצון מכל התובנות שיושמו, לרבות כשירות מבצעית של שוטרי המחוז וכיתות הכוננות, הסנכרון האפקטיבי בין גופי החירום וניהול מהלכי פיקוד ושליטה מדויקים של משטרת ישראל, כנדרש באירועים מסוג זה".