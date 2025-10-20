כיכר השבת
עם לוחית זיהוי מזויפת

המרדף של אופנועני יחידת יואב אחר נהג בפסילה - תועד מהקסדה | צפו

מרדף אחר תושב הדרום שנהג בזמן פסילה ברכב ללא לוחיות זיהוי קדמית ועם לוחית זיהוי אחורית מזויפת - הסתיים בכתב אישום שהוגש נגדו אתמול | צפו בתיעוד ממצלמות קסדת אופנועני יחידת יואב (משטרה)

תיעוד המרדף ממצלמות קסדת אופנועני יחידת יואב (צילום: דוברות המשטרה)

יחידת התביעות של הגישה אתמול (ראשון) כתב אישום נגד נאשם יליד 2003, תושב הפזורה הבדואית בנגב, לאחר שביום שבת האחרון נעצר במרדף של אופנועני יחידת יואב של המחוז הדרומי.

הנאשם נתפס נוהג ברכב בעת שהיה פסול מלנהוג, כמו כן, נמצא כי נהג ללא רישיון תקף וללא ביטוח חובה. בנוסף, הרכב בו נהג היה ללא לוחית זיהוי קדמית ועם לוחית זיהוי אחורית מזויפת.

כפי שניתן לראות בסרטון במצורף, כשאופנועני יחידת יואב הצליחו לעצור אותו במרדף והגיעו אליו, הנאשם מיהר לעבור למושב שליד הנהג בניסיון לטעון כי לא נהג ברכב.

כאמור, כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע על ידי יחידת התביעות של מחוז דרום במשטרת ישראל, עם בקשה למעצר ופסילה עד תום הליכים.

משטרת ישראל תמשיך לפעול לאכיפת החוק ולמצות את הדין עם נהגים המסכנים חיי אדם, ולפעול לשמירה על ביטחון ובטיחות הציבור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר