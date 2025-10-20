יחידת התביעות של המשטרה הגישה אתמול (ראשון) כתב אישום נגד נאשם יליד 2003, תושב הפזורה הבדואית בנגב, לאחר שביום שבת האחרון נעצר במרדף של אופנועני יחידת יואב של המחוז הדרומי.

הנאשם נתפס נוהג ברכב בעת שהיה פסול מלנהוג, כמו כן, נמצא כי נהג ללא רישיון תקף וללא ביטוח חובה. בנוסף, הרכב בו נהג היה ללא לוחית זיהוי קדמית ועם לוחית זיהוי אחורית מזויפת.

כפי שניתן לראות בסרטון במצורף, כשאופנועני יחידת יואב הצליחו לעצור אותו במרדף והגיעו אליו, הנאשם מיהר לעבור למושב שליד הנהג בניסיון לטעון כי לא נהג ברכב.

כאמור, כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע על ידי יחידת התביעות של מחוז דרום במשטרת ישראל, עם בקשה למעצר ופסילה עד תום הליכים.

משטרת ישראל תמשיך לפעול לאכיפת החוק ולמצות את הדין עם נהגים המסכנים חיי אדם, ולפעול לשמירה על ביטחון ובטיחות הציבור.