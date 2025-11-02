כיכר השבת
מבוגר בן 65 פרץ ל'גלריות' בעיר צפת וגנב סחורה בששוי עצום | תיעוד

רכוש יקר ערך נכנב ממספר גלריות בעיר העתיקה בצפת, בעלי החנויות הגישו תלונה במשטרה והיא הצליחה לשים את ידה על הפורץ, תושב העיר בן 65, שהוביל אותם למקומות המחבוא בהם החביא את הציוד שגנב (חדשות משטרה)

פורץ לגלריות בצפת ונתפס (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך החודש האחרון, התקבלו במשטרה מספר תלונות מבעלי עסקים וגלריות ייחודיות בעיר העתיקה בצפת, שדיווחו על פריצות, גניבת רכוש ונזק שנגרם לעסקיהם.

בשעות הבוקר של ערב חג הסוכות, התקבל דיווח נוסף במוקד המשטרה על חשוד שנראה פורץ לעסק נוסף בעיר העתיקה ונמלט מהמקום. כוחות סיור ובילוש של תחנת צפת הוזנקו מיידית וביצעו סריקות נרחבות באזור לאיתור החשוד.

תוך זמן קצר, אותר ונעצר על ידי שוטרי התחנה תושב צפת בן 65, כשברשותו שקית ובה רכוש יקר ערך החשוד כגנוב מהעסקים שנפרצו.

במהלך החקירה הוביל החשוד את הבלשים למקום מחבוא נוסף שלו, שם אותר ציוד נוסף שנגנב במהלך ההתפרצויות.

החשוד נעצר ומעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט, ובתום חקירה מאומצת ותפיסת הרכוש הגנוב, הוגש נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק".

חלק מהשלל שנתפס (צילום: דוברות המשטרה)

