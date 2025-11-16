בפעילות משותפת של היחידה המרכזית במחוז חוף במשטרת ישראל והשב"כ, נעצרו במהלך חודש אוקטובר 2025, שמעון אזרזר, בן 27, ובת זוגו, אזרחים ישראליים, תושבי קרית ים, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שעניינן קשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות ביטחוניות בהכוונתם.

חקירת השב"כ והמשטרה העלתה כי לאורך תקופה של למעלה משנה עמד שמעון אזרזר בקשר ישיר עם גורמי מודיעין איראנים וביצע בהכוונתם שלל משימות ביטחוניות.

לפי החשד, הוא העביר תמונות ומיקומים של אתרים רגישים בישראל ואף הציע להעביר למפעיליו האיראניים מידע חיוני מתוך בסיסי צה"ל.

בנוסף, ניצל אזרזר את הקשר עם בת זוגו, המשרתת בשירות מילואים בבסיס חיל האוויר, ודלה ממנה פרטי מידע שונים על צה"ל, בסיסי חיל האוויר, מיקומים ועוד.

עוד עלה מהחקירה כי אזרזר אף הציע למפעילו האיראני להעביר לו מידע מתוך בסיס צה"ל. על פי ממצאי החקירה, בעבור שירותיו קיבל כספים שהועברו בדרך של תשלום באמצעים דיגיטליים.

הבוקר (ראשון) בתום פעולות החקירה מוגש כנגד שמעון אזרזר כתב אישום לבית המשפט המחוזי בחיפה.

מהמשטרה והשב"כ נמסר כי הם "שבים ומזהירים את אזרחי ותושבי מדינת ישראל מעצם קיום קשר עם גורמים זרים ממדינות אויב ו/או גורם לא מזוהה, לא כל שכן, ביצוע משימות עבורם תמורת תשלום או כל סיבה אחרת. גופי הביטחון במדינת ישראל ימשיכו לפעול יחד לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, ויפעלו למצות את הדין בחומרה מול כל המעורבים בפעילות זו".