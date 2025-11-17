כיכר השבת
נחת בארץ ונעצר

בן 20 איים על שלושה כתבים בערוץ 14 | זו הסיבה שנחקר ושוחרר

שוטרי מחוז מרכז עכבו לחקירה תושב חולון בן 20 בחשד לאיומים ברשת כלפי כתבים מערוץ 14 | הוא נחקר ושוחרר (ברנז'ה)

שוטרי תחנת מודיעין פתחו לפני כחודש בחקירה בחשד לאיומים ברשת, בעקבות קבלת תלונה על איומים שנכתבו באתר ערוץ 14 כלפי שלושה כתבים העובדים בערוץ.

החוקרים ניהלו את החקירה תוך הפעלת כלים טכנולוגים שהביאו לחשיפת זהות החשוד בשליחת ההודעות - תושב חולון בשנות ה-20 לחייו.

אתמול לאחר נחיתתו בארץ, הוא נעצר בביתו והועבר לחקירה.

במשטרה מבהירים כי לא עלה בחקירה או בממצאיה, חשד להצמדת מכשיר מעקב למי מהכתבים המאוימים, אלא מדובר בהתבטאות ברשת, בעקבות כך בסיומה של החקירה הוא שוחרר למעצר בית תוך הרחקה מהמעורבים בתיק ומהעיר מודיעין.

במשטרה מוסיפים כי "כלל ממצאי החקירה יועברו בהמשך לעיון והחלטת הפרקליטות בהתאם".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר