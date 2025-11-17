בן 20 איים על שלושה כתבים בערוץ 14 | זו הסיבה שנחקר ושוחרר

שוטרי תחנת מודיעין פתחו לפני כחודש בחקירה בחשד לאיומים ברשת, בעקבות קבלת תלונה על איומים שנכתבו באתר ערוץ 14 כלפי שלושה כתבים העובדים בערוץ.

החוקרים ניהלו את החקירה תוך הפעלת כלים טכנולוגים שהביאו לחשיפת זהות החשוד בשליחת ההודעות - תושב חולון בשנות ה-20 לחייו.

אתמול לאחר נחיתתו בארץ, הוא נעצר בביתו והועבר לחקירה.

במשטרה מבהירים כי לא עלה בחקירה או בממצאיה, חשד להצמדת מכשיר מעקב למי מהכתבים המאוימים, אלא מדובר בהתבטאות ברשת, בעקבות כך בסיומה של החקירה הוא שוחרר למעצר בית תוך הרחקה מהמעורבים בתיק ומהעיר מודיעין.

במשטרה מוסיפים כי "כלל ממצאי החקירה יועברו בהמשך לעיון והחלטת הפרקליטות בהתאם".