ברקע ההסתה הבלתי פוסקת נגד הציבור החרדי לאור הסערה הציבורית סביב חוק הגיוס, הפירות הבאושים נראים בשטח. שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה עצרו חשוד תושב העיר בן 66 לחקירה, בחשד להשחתת קירות ישיבת "תפארת ישראל" בחיפה, לאחר שאלמוני ריסס על קירות המבנה את הכתובת: "משתמטים לא בחיפה".
על פי הודעת המשטרה, במהלך סוף השבוע התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות חשד להשחתת רכוש במבנה ישיבת "תפארת ישראל" בחיפה, במהלכו אלמוני ריסס על קירות המבנה את הכתובת: "משתמטים לא בחיפה".
עם קבלת הדיווח על האירוע החמור, שוטרי תחנת חיפה במחוז חוף פתחו בחקירה, ובאמצעות מגוון אמצעים ופעולות חקירה איתרו ועצרו את החשוד במעשה.
כאמור, החשוד תושב חיפה בן 66 נעצר לחקירה בתחנת חיפה. בהתאם לממצאי החקירה יוחלט על המשך מעצרו.
