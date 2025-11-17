מעצר חשוד. אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

ברקע ההסתה הבלתי פוסקת נגד הציבור החרדי לאור הסערה הציבורית סביב חוק הגיוס, הפירות הבאושים נראים בשטח. שוטרי מחוז חוף מתחנת חיפה עצרו חשוד תושב העיר בן 66 לחקירה, בחשד להשחתת קירות ישיבת "תפארת ישראל" בחיפה, לאחר שאלמוני ריסס על קירות המבנה את הכתובת: "משתמטים לא בחיפה".