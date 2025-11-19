כיכר השבת
"החלפה" או "הדחה"?

השינויים במשטרה: מפקד המחוז שהתעמת עם בן גביר "יוצא ללימודים" - זה המחליף

המשרד לביטחון לאומי והמשטרה הודיעו הערב על חילופי תפקידים ומינויים בצמרת המשטרה | במרכז השינויים - מפקד מחוז ירושלים אמיר ארזני שהתעמת בעבר עם השר בן גביר | ארזני היוצא "לשנת לימודים" יוחלף בניצב אבשלום פלד (משטרה)

איתמר בן גביר (צילום: Chaim Goldberg FLASH90)

ניצב אבשלום פלד יתמנה למפקד מחוז ירושלים במשטרה - כך הודיעו היום (רביעי) המשרד לביטחון לאומי ו. בעבר ניסה השר למנות את ניצב פלד למפכ"ל. 

פלד יחליף בתפקידו את ניצב אמיר ארזני, שבעבר נרשמו עימותים בינו לבין השר בנוגע למדיניות בהר הבית. לפי ההודעה, ניצב ארזני ייצא לשנת לימודים. על פי דיווח של לירן תמרי ב-ynet, במשטרה קראו לזה ״הזזה״ אבל בפועל הופעל על ארזני מחבש לחצים שלא השאיר לו סיכוי.

לתפקיד מפקד מחוז מרכז ימונה ניצב אמיר כהן, שהיה מפקד מחוז דרום בשבעה באוקטובר והוחלף. הוא ביקש לאחרונה לחזור לשירות, ויועד להיות מזכירו הביטחוני של בן גביר. ניצב אמיר כהן היה הראשון בשבעה באוקטובר להפעיל את הפקודה פרש פלשת (חדירה), ולחם בגבורה בשדרות. כהן חוזר להיות מועמד לתפקיד המפכ״ל הבא.

עוד נודע היום כי ניצב יאיר חצרוני ימונה לסגן המפכ"ל. בנוסף, תת-ניצב מעוז בן שבו יקודם לדרגת ניצב וימונה לתפקיד הממונה על הפשיעה בחברה הערבית.

