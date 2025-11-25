בחשד לשוחד בחירות: בכיר ברשות מקומית נחת בנתב"ג ונעצר

נציג ציבור בכיר ברשות מקומית במרכז הארץ נעצר על ידי חוקרי לה"ב 433 שעה קלה לאחר שנחת בישראל.

החשד נגד הבכיר: שוחד בחירות ועבירות נוספות. המעצר בוצע במסגרת פרשת 'יד לוחצת יד' בהסתדרות העובדים.

יצוין כי למעלה משלושה שבועות מאז הפכה חקירת השחיתות בהסתדרות ויו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, החשוד המרכזי בפרשה, עדיין שוהה במעצר בית שיסתיים רק בעוד שבועיים.

כזכור, עם פרוץ הפרשה, המשטרה ביקשה לחקור דמות בכירה ברשות מקומית במרכז הארץ, הקשורה לחשדות בפרשה.

במהלך פשיטת להב 433 על משרדו שהה האיש במשלחת רשמית באירופה – אך האריך את שהותו ועבר ליעד נוסף במזרח אסיה, שם הוא שוהה עד כה. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבים: "נראה שהוא לא מתכוון לחזור בקרוב לארץ".

במהלך דיון בבית המשפט התבטא נציג היחידה החוקרת: "זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית מהגדולות שנחקרו בישראל, מדובר בהיקף כספי חריג תוך ניצול של מי שניתן בהם האמון לבצע כסף".

המפכ"ל, דני לוי, התבטא כי מדובר באחת "הפרשות החמורות" שידעה המדינה בשנים האחרונות.