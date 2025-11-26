כיכר השבת
נעצרו והועברו לחקירה

20 שב"חים אותרו הלילה בבניין אחד בירושלים

בפעילות הלילה של שוטרי מחוז ירושלים לאיתור מסתננים בדרום העיר, נסרק אתר בניה שמבוצע בו תמ"א ובין חדריו וקומותיו אותרו עשרות שב"חים שהועברו לחקירה (משטרה)

הבניין בו נתפסו השב"חים (צילום: דוברות המשטרה)

כוחות מתחנת מוריה שבמרחב ציון, פשטו הלילה (רביעי) על אתר בניה ב וסרקו בקפידה ובמשנה זהירות את המקום במסגרת פעילות לאיתור מסתננים (שב"חים) ברחבי העיר ירושלים.

במהלך סריקות אלו, אותרו על ידי השוטרים 20 שוהים בלתי חוקיים תושבי יו"ש שהצעיר ביניהם בגיל 17, כשהם לנים בחדרי הבניין בקומות השונות.

כלל החשודים הועברו אל תחנת מוריה לחקירה, וכבר הבוקר צפויים להיחקר מנהל העבודה ונוספים. בהתאם לממצאי חקירה זאת, יוחלט על אופן המשך ההליך הפלילי כנגד מי מהמעורבים.

במשטרה אומרים כי "משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד הסתננותם ושהייתם של שב"חים ונגד אלו המסייעים בידם- בהעסקתם, בהלנתם ובהסעתם. בתוך כך, תפעל המשטרה למיצוי הדין עם כל מי שיבחר לסכן את ביטחון הציבור".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר