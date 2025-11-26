20 שב"חים אותרו הלילה בבניין אחד בירושלים

כוחות המשטרה מתחנת מוריה שבמרחב ציון, פשטו הלילה (רביעי) על אתר בניה בירושלים וסרקו בקפידה ובמשנה זהירות את המקום במסגרת פעילות לאיתור מסתננים (שב"חים) ברחבי העיר ירושלים.

במהלך סריקות אלו, אותרו על ידי השוטרים 20 שוהים בלתי חוקיים תושבי יו"ש שהצעיר ביניהם בגיל 17, כשהם לנים בחדרי הבניין בקומות השונות.

כלל החשודים הועברו אל תחנת מוריה לחקירה, וכבר הבוקר צפויים להיחקר מנהל העבודה ונוספים. בהתאם לממצאי חקירה זאת, יוחלט על אופן המשך ההליך הפלילי כנגד מי מהמעורבים.

במשטרה אומרים כי "משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול ימשיכו לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד הסתננותם ושהייתם של שב"חים ונגד אלו המסייעים בידם- בהעסקתם, בהלנתם ובהסעתם. בתוך כך, תפעל המשטרה למיצוי הדין עם כל מי שיבחר לסכן את ביטחון הציבור".