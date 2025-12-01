הותר לפרסום: הפשיטה המשטרתית הבוקר (שני) על עשרות יעדים של בכירי ארגוני הפשע "8008" (חרירי) ו-"6006" (אבו לטיף) וכן מחוללי פשיעה מרכזיים גם מאיו"ש, יצאה לדרכה לאחר שבמהלך החקירה הסמויה הפעילה היחידה המרכזית עד מדינה, אשר זכה לכינוי "הנסיך".

"הנסיך" שפעל בתוך ארגוני הפשע "חרירי" ו"אבו לטיף" במשך תקופה ארוכה של מעל לשנה, אסף ראיות רבות שהובילו למעצרם של 23 חשודים מכל רחבי המדינה.

כלל כוחות המשטרה וביניהם יחידות מיוחדות, לוחמי הימ"מ ומסתערבי החטיבה הטקטית במג"ב, נכנסו במקביל לבתי החשודים בשעה 4:00 בדיוק, כאשר מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו, הזניק את הכוחות ועמד מקרוב אחר התנהלות מבצע המעצרים, מחדר הפיקוד המיוחד שהוקם בצפון הארץ.

החקירה הסמויה אשר הפכה היום לגלויה, התקיימה אודות לשיתוף פעולה הדוק של היחידה המרכזית במחוז צפון של המשטרה, עם הרשות להגנה על עדים, הפרקליטות הכלכלית בפרקליטות המדינה ופרקליטות מחוז מרכז, אשר פעלו יחדיו באופן מסונכרן במשך חודשים ארוכים על מנת להגיע ל"שעת השין" בצורה המייטבית.

מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי: "עם כניסתי לתפקיד בנאום הראשון שלי אמרתי שאנחנו צריכים לגרוס את ארגוני הפשיעה בדגש על אלה הפועלים בחברה הערבית, שכל עניינם זה לקחת כסף ולעשות רע לאזרחים הנורמטיביים. אנחנו אומרים להם: עד כאן.

"הפעם הפעלנו עד מדינה בתבונה ובחוכמה, אספנו ראיות טובות ואין לי ספק שנכניס את אותם עבריינים לכלא.

"עבריינים לא יכולים להתמודד לאורך זמן עם משטרה חזקה. כל ארגון באשר הוא אנחנו ננצח אותו ונבהיר לעבריינים שמדינת חוק זה אומר לכבד את החוק ומי שלא עושה את זה ימצא עצמו מאחורי סורג ובריח.

"במלחמה ארוכה מול פשיעה אנחנו נעשה הכל כדי לאפשר לציבור הנורמטיבי לחיות בבטחה ובשקט כי זוהי חובתנו, אנחנו הולכים לישון עם זה וקמים בבוקר עם זה, כל שוטר וכל מפקד. אנחנו נמשיך בפעילות הזאת עד חורמה".

במהלך דבריו הזכיר המפכ״ל את גיבור ישראל רן גואילי אשר נחטף ב-7.10 לאחר שנלחם בחירוף נפש בקרב בעלומים והציל חיים רבים. "רן עדיין חטוף ואנו ממתינים לו", אמר.

מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו אמר: "פחות משנה חלפה מאז שעמדנו כאן בפרשיית 'מונפול הרמאים' - והיום אנחנו מנחיתים מכה נוספת על ארגוני הפשיעה הקשים במדינת ישראל. זו דרך ארוכה ומורכבת, שהובילה לרגע הזה ואני מודה לכל השותפים שעומדים איתנו בחזית. הכרזנו מלחמה על ארגוני הפשיעה ואנחנו מסמנים מטרות בצורה ברורה. יקח זמן, ככל שידרש - אבל נגיע לכולם. כל ארגון פשיעה יקבל את המכה שלו גם במישור החקירתי, שיוביל לכליאתם מאחורי סורג ובריח וגם בקידום מהלכים נוספים בהמשך הדרך".

רפאל אנגל - מנכ"ל המשרד לביטחון לאומי: "בשמי ובשם השר לביטחון לאומי, חה״כ איתמר בן גביר, אני מבקש להגיד לכם תודה גדולה. מדינת ישראל חייבת לכם. נושא הסד"ח והפרוטקשן מחלחל לאזרח עד המקום הכי אישי שלו ונדרשת השקעה עצומה, כדי להגיע ליכולות האלה ובכדי שאזרחים יוכלו לחיות בשקט. השר והמשרד לבטחון לאומי עושים הכל, כדי שתמשיכו להצליח במלחמה בפשיעה החמורה ובארגוני הפשיעה . תודה והערכה על העבודה המדהימה שאתם עושים".

דני קפויה - ראש הרשות להגנה על עדים, אמר: "מרגיש גאווה עצומה להיות פה. אנחנו אחרי עבודה רבה לפני הפיצוח ועבודה רבה עוד לפנינו. נמשיך לעבוד עם ימ״ר צפון בשיתוף פעולה הדוק לקליטת עדי מדינה נוספים. זה המפתח להצלחה. תעודת כבוד למשטרת ישראל ולמדינת ישראל, עלו והצליחו".