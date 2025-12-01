כיכר השבת
פרשת "יד לוחצת יד"

אחרי חודש: יו"ר ההסתדרות קיבל אישור לשוב לבית אשתו החשודה להשלמת המעצר

חודש לאחר התפוצצות פרשת השחיתות בהסתדרות שזכתה לשם "יד לוחצת יד", יו״ר ההסתדרות בר-דוד, מהחשודים המרכזיים בפרשה, קיבל היום אישור לחזור לביתו כדי להשלים את מעצר הבית שלו שיסתיים בעוד 10 ימים | עד כה, יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו, בחקירה שמרכזת אליה את מרבית חוקרי יאח״ה (משטרה)

ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות שנעצר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

כחודש לאחר התפוצצות פרשת השחיתות הגדולה לכאורה בהסתדרות שזכתה לשם "יד לוחצת יד", יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, מהחשודים המרכזיים בפרשה, קיבל היום (שני) אישור לחזור לביתו בקריית אונו כדי להשלים את מעצר הבית שלו שיסתיים בעוד 10 ימים.

עד היום העביר בר-דוד את מעצרו בבית של בנו בבאר יעקב מאחר שתנאי שחרורו כללו ריחוק משאר המעורבים בפרשה ואי-יצירת קשר עימם, ובכללם אשתו.

בשבוע שעבר הגיש בקשה להמשיך את המעצר בביתו לצד אשתו הילה קניסטר בר-דוד, שחשודה גם היא בפרשה ומרצה שם מעצר בית שמסתיים מחר. היום הוא זומן לחקירה נוספת ביאח"ה בלהב 433, ובסיומה המשטרה התירה לו כאמור לחזור לביתו בקריית אונו להמשך מעצר הבית.

כזכור, לפני כחודש פרשת השחיתות הפכה לגלויה עם מעצרם של בר-דוד, אשתו, סוכן הביטוח גבאי ובנו - ושל עוד שורת בכירים בהסתדרות ובתפקידי יו״ר ועדי עובדים ובכירים ברשויות מקומיות, בחברות של ההסתדרות, בתאגידים ובחברות ממשלתיות.

לאחר גל המעצרים ופתיחתה של החקירה הגלויה, במשטרה נכנסו לשלב של הצלבת המידע וביסוס החשדות בהסתמך על כל החומר והראיות שהצטברו. יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו, בחקירה שמרכזת אליה את מרבית חוקרי יאח״ה. החוקרים מעריכים כי נאסף חומר שממנו ניתן לבסס את החשדות נגד החשודים המרכזיים, ושביכולתם להוכיח חשד לקבלת שוחד בסכומי כסף גדולים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר