כחודש לאחר התפוצצות פרשת השחיתות הגדולה לכאורה בהסתדרות שזכתה לשם "יד לוחצת יד", יו״ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, מהחשודים המרכזיים בפרשה, קיבל היום (שני) אישור לחזור לביתו בקריית אונו כדי להשלים את מעצר הבית שלו שיסתיים בעוד 10 ימים.

עד היום העביר בר-דוד את מעצרו בבית של בנו בבאר יעקב מאחר שתנאי שחרורו כללו ריחוק משאר המעורבים בפרשה ואי-יצירת קשר עימם, ובכללם אשתו.

בשבוע שעבר הגיש בקשה להמשיך את המעצר בביתו לצד אשתו הילה קניסטר בר-דוד, שחשודה גם היא בפרשה ומרצה שם מעצר בית שמסתיים מחר. היום הוא זומן לחקירה נוספת ביאח"ה בלהב 433, ובסיומה המשטרה התירה לו כאמור לחזור לביתו בקריית אונו להמשך מעצר הבית.

כזכור, לפני כחודש פרשת השחיתות הפכה לגלויה עם מעצרם של בר-דוד, אשתו, סוכן הביטוח גבאי ובנו - ושל עוד שורת בכירים בהסתדרות ובתפקידי יו״ר ועדי עובדים ובכירים ברשויות מקומיות, בחברות של ההסתדרות, בתאגידים ובחברות ממשלתיות.

לאחר גל המעצרים ופתיחתה של החקירה הגלויה, במשטרה נכנסו לשלב של הצלבת המידע וביסוס החשדות בהסתמך על כל החומר והראיות שהצטברו. יותר מ-300 חשודים נחקרו, אלפי מסמכים נתפסו וכ-130 אמצעי מדיה נסרקו, בחקירה שמרכזת אליה את מרבית חוקרי יאח״ה. החוקרים מעריכים כי נאסף חומר שממנו ניתן לבסס את החשדות נגד החשודים המרכזיים, ושביכולתם להוכיח חשד לקבלת שוחד בסכומי כסף גדולים.