סיכון ביטחוני

הסיע שב"חים בתא המטען תמורת כסף - ונתפס על חם | צפו ברגעי המעצר

שוטרי מחוז מרכז הצליחו לעצור סמוך למודיעין נהג שהסיע שוהים בלתי חוקיים בתא המטען, תמורת בצע כסף וסיכון ביטחון המדינה | תיעוד מהמעצר (משטרה)

חשיפת השב"חים והמעצר (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת מודיעין הצליחו לחשוף אתמול בצהריים (ראשון) נהג - תושב גני מודיעין בשנות ה-20 לחייו, שעורר את חשדם ובחיפוש מצאו כי הסיע ברכבו בתא המטען 2 שוהים בלתי חוקיים בכביש 443 סמוך לעיר מודיעין.

החשודים נעצרו, נחקרו ויובאו הבוקר לבית המשפט ע"י ה ויחידת התביעות המשטרתית במחוז מרכז תגיש כנגדם כתבי אישום לצד בקשת מעצרם עד תום ההליכים ובחינת חילוט כלי הרכב, וזאת למען שמירה על חייהם ורכושם של התושבים.

במשטרה מדגישים כי "משטרת ישראל תגלה אפס סובלנות כנגד מי שמפר את החוק ועלול לפגוע בביטחון האזרחים, ותמשיך לפעול ולחשוף בנחישות, בדגש על עבירות הסעה, הלנה והעסקת שוהים בלתי חוקיים".

