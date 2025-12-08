כיכר השבת
קיבלתם זימון לחקירה במשטרה? נפלתם קרבן לניסיון הונאה | כך תישמרו

לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות במייל או הודעות טקסט עם הכיתוב "הודעה חשובה בנוגע לזימון אישי לחקירה" ובה קישור מצורף | במשטרה מזהירים כי מדובר בניסיון דיוג, ואין ללחוץ על הקישורים ולחסום את השולח (משטרה)

ההודעה הכוזבת (צילום: דוברות המשטרה)

משטרת ישראל מזהירה את הציבור כי מיילים והודעות טקסט המתחזים לזימון חקירה נשלחים לציבור בניסיון דיוג, ואין ללחוץ על הקישורים ולחסום את השולח.

על פי הודעת המשטרה, לאחרונה התקבלו במשטרת ישראל פניות מהן עולה כי נשלחו לציבור הודעות במייל או הודעות טקסט עם הכיתוב "הודעה חשובה בנוגע לזימון אישי לחקירה" ובה קישור המוביל לעיון בפרטי הזימון באופן מקוון.

"אנו מבהירים כי מדובר בהודעת כזב (fake) וכי לא מדובר בפניה ממשטרת ישראל, אלא שמדובר בניסיון הונאה או דיוג", נמסר. הקישור המצורף להודעה מוביל לדף מזוייף הנחזה לדף לעיון בפרטי הזימון.

במשטרה מדגישים כי בכל מקרה של חשד להודעה כוזבת, יש להימנע מלחיצה על הקישור המצורף או מהורדת קבצים, ולחסום את כתובת המייל או את מספר הטלפון שממנו נשלחה ההודעה.

