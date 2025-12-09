60 שב"חים נתפסו במיניבוסים בכביש 4 | שלושה נהגים נעצרו

במסגרת המאבק של משטרת ישראל בהעסקה, הסעה והלנת שוהים בלתי חוקיים, אשר עלולים להוות פלטפורמה לפעילות חבלנית, שוטרי תחנת בני ברק - רמת גן יחד עם מתנדבים וכיתות הכוננות ערכו אתמול (שני) מבצע ממוקד.
במהלך הפעילות נתפסו ונעצרו בכביש 4, שלושה מיניבוסים שעליהם 60 שוהים בלתי חוקיים. בנוסף עצרה המשטרה את שלושת הנהגים בני 67 ו-61 מכפר קאסם, ובן 44 מבני ברק, והם הובאו לחקירה בתחנת המשטרה.
בתום החקירה הנהגים שוחררו בתנאים מגבילים. כמו כן, סייר בוחן בדק את המיניבוסים ונמצא כי שניים מהם בעלי ליקויי בטיחות. הם הורדו מהכביש ונאסרו לנסיעה.
