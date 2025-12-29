לאחר מרדף דרמטי: נעצרה חוליית הגנבים שאיימה על פרדס חנה

רגע המעצר ( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות מודיעינית ומבצעית יזומה של בלשי זכרון יעקב בשיתוף פעולה עם לוחמי רומ"ח נעצרו, בשעת מעשה, שני חשודים תושבי כפר קרע והשטחים שפעלו על פי החשד ככנופיית גנבי רכב מאורגנת היטב בגזרת פרדס חנה.

מרדף דרמטי ברכבי שטח הסתיים בתדהמה מוחלטת של השוטרים אריה רוזן | 28.12.25