תיעוד מרגע המעצר

לאחר מרדף דרמטי: נעצרה חוליית הגנבים שאיימה על פרדס חנה

המשטרה הצליחה לעצור במהלך פעילות מבצעית חוליית גנבי רכב מאזור ואדי ערה בחשד שפעלה בגזרת פרדס חנה והסביבה בתקופה האחרונה (בארץ)

רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

בפעילות מודיעינית ומבצעית יזומה של בלשי זכרון יעקב בשיתוף פעולה עם לוחמי רומ"ח נעצרו, בשעת מעשה, שני חשודים תושבי כפר קרע והשטחים שפעלו על פי החשד ככנופיית גנבי רכב מאורגנת היטב בגזרת פרדס חנה.

ב חודשים כי במהלך השבועות האחרונים פעלה החוליה בתחומי פרדס חנה והסביבה על מנת לבצע גניבות רכבים נוספות.

צוותי הבילוש ניהלו מרדף אחר הרכב החשוד ובו חברי החולייה וכעבור זמן קצר נעצרו במהלך נסיעה והובאו לחקירה בתחנה, בסיומה נכלאו.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, נעתר בית המשפט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום רביעי.

