היום (ראשון), נערך טקס כניסה לתפקיד של מפקד מחוז ירושלים במשטרת ישראל, במעמד השר לביטחון לאומי- ח"כ איתמר בן גביר, המפקח הכללי של משטרת ישראל רב-ניצב דני לוי, ראש עיריית ירושלים מר משה לאון, מפקד המחוז הנכנס- ניצב אבשלום פלד, רב הכותל והמקומות הקדושים- הרב שמואל רבינוביץ, שותפים מגופי הביטחון, החירום וההצלה, ראשי מועצות, נציגי הספ"כ הארצי של משטרת ישראל, קציני ושוטרי מחוז ירושלים, אורחים נוספים ובני המשפחה.

בהודעת המשטרה נמסר כי "מחוז ירושלים של משטרת ישראל אחראי על הביטחון והסדר הציבורי בעיר הבירה ירושלים ובכל מרחב הרי ירושלים, כולל העיר בית שמש, היישובים והמועצות מבשרת ציון, אבו גוש, קריית יערים, הר אדר, גבעת זאב, גבעון ומטה יהודה. בגזרת המחוז מתגוררים למעלה ממיליון תושבים, יהודים, מוסלמים ונוצרים.

המחוז ניצב בפני מכלול אתגרים מורכבים בהם: שמירה על היציבות והאיזון העדין בעיר העתיקה ובמקומות הקדושים לשלוש הדתות, טיפול באיומי טרור ואירועי ביטחון, אבטחת מוסדות השלטון המרכזיים במדינה וכן, התמודדות שוטפת עם מאפייניה של עיר גדולה, פשיעה על סוגיה, הפרות סדר ומחאות רבות ומגוונות.

כל אלה, מחייבים את מחוז ירושלים לפעול במקצועיות, בנחישות וברגישות, תוך מחויבות עמוקה לביטחון התושבים ולשמירה על שלטון החוק."

מפקד המחוז היוצא, ניצב אמיר ארזני, מילא לאורך שנות שירותו במשטרת ישראל ובייחוד במחוז ירושלים, מגוון תפקידים מרכזיים: מפקד על תחנות שונות, קצין אגף המבצעים, סגן מפקד המחוז ומפקד מחוז ירושלים. "בכל שלב בדרכו, הפגין מקצועיות, אחריות ומסירות. כמי שצמח במחוז ונושא בלבו את ירושלים, הוביל את המחוז בבטחה והביא להישגים משמעותיים, תוך שילוב בין נחישות מבצעית לרגישות אנושית. מחויבותו לתושבים, לשוטרות ולשוטרים ולמשטרת ישראל כולה, הותירה מחוז חזק, מקצועי ומוכן לאתגרים הבאים", מסרה היום המשטרה.

מפקד מחוז ירושלים הנכנס, ניצב אבשי פלד, אמר בטקס:

"משמעות הפיקוד על מחוז ירושלים מחייבת אותי ואת קציני ושוטרי המחוז לשמר את הריבונות והמשילות באופן תקיף ובלתי מתפשר, לחזק את כושר ההרתעה מול העבריינים ולהגביר את הבטחון ותחושת הבטחון של תושבי ירושלים והבאים בשעריה.

אני מודע לכובד האחריות המונחת לפתחי ונכון לשאת בה מתוך תחושת אמונה ושליחות. מחוז ירושלים חזק ונכון לכל משימה לה יידרש וינצח בכל זירה אליה ייקרא".

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר בטקס:

"אבשי היקר, היום אתה מקבל לידיך את הפיקוד על מחוז ירושלים, ואין ראוי ומתאים ממך לכך.

במחוז ירושלים, יותר מכל מקום אחר, נבחנים יום יום אמון הציבור במשטרה, מקצועיותה ויכולתה לפעול בנחישות ובאחריות.

משטרת ישראל ניצבת בתקופה מאתגרת, רוויית משימות ואיומים, אך גם שליחות, משמעות ואחריות. אני מאמין ובטוח כי בידיך הנאמנות תמשיך להוביל את המחוז להצלחות ולהישגים מרשימים. ניסיונך הרב, כישוריך ויכולותיך הם שיאפשרו לך להתמודד בהצלחה עם המשימות הרבות, ולהפעיל את המשאב האנושי המצוין העומד לרשותך. אנו נמשיך לעמוד לצידכם ולפעול למענכם, כדי שתוכלו לבצע את תפקידכם על הצד הטוב ביותר.

בהזדמנות זו, אני מבקש להביע הערכה ולהודות לשוטרי, לוחמי ומפקדי מחוז ירושלים על העשייה המאומצת, הנחישות, המסירות והמקצועיות.

לא אסיים מבלי לייחל לשובו של אחרון חטופינו משבי החמאס, גיבור ישראל- רן גואילי.

השר לבטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר אמר בטקס:

"היום אנחנו מציינים את כניסתו של ניצב אבשלום פלד, לתפקיד מפקד מחוז ירושלים - אחד התפקידים המורכבים, הרגישים והמשפיעים ביותר במערך ביטחון הפנים של מדינת ישראל. ירושלים איננה עוד מחוז: היא לב האומה, עיר של היסטוריה, אמונה, זהות ורגש.

הניהול של המחוז הזה מחייב קצין מצוין ומקצועי, בעל ותק פיקודי וניסיון עשיר בעבודת המשטרה, וזה בדיוק מה שמביא איתו ניצב אבשי פלד מהתפקידים הרבים שמילא לאורך השנים, יחד עם תפיסת עולם לאומית וציונית ברורה, ערכית ובלתי מתפשרת.

אני בטוח שיוביל את המחוז בבטחה, בשיקול דעת ובנחישות, וימשיך לחזק את ביטחון ירושלים ותושביה, ולשמור על ריבונותה של מדינת ישראל בכל חלקי העיר.”

מפקד מחוז ירושלים הנכנס ניצב אבשלום פלד (64), נשוי, אב לשלושה ומתגורר במושב זכריה. בוגר תואר ראשון בהיסטוריה ותואר שני ביהדות.

בתפקידיו האחרונים: סמפכ"ל וראש אגף הדרכה. ניצב פלד אף שימש כמ"מ המפכ"ל במשך מספר חודשים.