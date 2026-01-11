חקירתו של ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו, צחי ברוורמן, הסתיימה הערב (ראשון) לאחר כ-13 שעות. הוא נחקר בחשד לשיבוש הליכי חקירה בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים. פלדשטיין עצמו נחקר גם כן, והמשטרה ערכה עימות בינו לבין ראש הסגל של נתניהו.

התנאים שלפיהם שוחרר ממעצר צחי ברוורמן, הם איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה ל-30 יום, הרחקה מהלשכה ל-15 יום - ואיסור יציאה מהארץ ל-30 יום. זאת כשברוורמן אמור להתמנות החודש לתפקיד שגריר ישראל בבריטניה.

טרם חקירתו של ברוורמן ערכה המשטרה חיפוש בביתו. ברוורמן לא נעצר בתום החקירה מאחר שלא קיימת עילת מעצר בעבירה שבה נחשד. גם דובר ראש הממשלה עומר מנצור, שנכח במקום בזמן "הפגישה הלילית" בין פלדשטיין לברוורמן, מסר עדות בלהב 433. גם עומר מנצור יועץ התקשורת בלשכת ראש הממשלה הורחק מהלשכה ל-15 ימים ונאסר עליו לצאת מהארץ ל-30 יום.

לפי הדיווח בכאן חדשות, בעימות בין אלי פלדשטיין לבין ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, הטיח פלדשטיין כי ברוורמן "יודע את האמת". ברוורמן, מצידו, טען כי "היו פגישות שעסקו בעניינים אחרים".

נכון למצב הראייתי כרגע, במשטרה מעריכים כי יהיה קשה מאוד להגיש כתב אישום נגד ברוורמן. בתיק ישנה עדות של פלדשטיין שדומה למה שהוא מסר בריאיון לכאן חדשות, והכחשה גורפות של ברוורמן ומנצור - לא מסייעים למצב הראייתי.

פרקליטו של ראש הסגל צחי ברוורמן, עורך הדין ז'ק חן, מסר הערב: "ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, מר ברוומן, סיים את חקירתו במשטרה ושב לביתו. בחקירתו במשטרה ענה לכל שאלות החוקרים, והכחיש מכל וכל גרסה מומצאת של נאשם, אותה כבש במשך שנה ושאותה בחר למסור בראיון טלוויזיוני.

מר ברוורמן שוחרר בהסכמה בתנאים מגבילים, שעיקרם אי יצירת קשר עם לשכת ראש הממשלה ומעורבים בחקירה, וכן עיכוב יציאה מן הארץ לתקופה קצרה. אנו משוכנעים שבסיומה של החקירה יודיעו הגורמים המוסמכים שאין כל אמת בטענתו של אותו נאשם לא אמין".