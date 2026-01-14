כיכר השבת
חשוד שפרץ לבית כנסת ולבית בשכונת המושבה הגרמנית - נעצר

חשוד שפרץ לבית כנסת ולבית בשכונת המושבה הגרמנית בירושלים נתפס בשעת מעשה וברשותו נתפס רכוש רב החשוד כגנוב, ובו כסף, עתיקות מכסף וזהב, טלפונים, מכשירים חכמים, סכינים, אופניים ורכוש נוסף (משטרה)

מעצר החשוד והרכוש שנתפס ברשותו (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך פעילות מבצעית הלילה (רביעי) של שוטרי תחנת מוריה שבמחוז , התקבל דיווח אודות חשד להתפרצות לבית בשכונת המושבה הגרמנית.

תגובה מהירה של ה, הובילה למעצר מהיר של החשוד טרם הצליח להימלט.

ברשות החשוד נתפס רכוש רב החשוד כגנוב, ובו כסף, עתיקות מכסף וזהב, טלפונים, מכשירים חכמים, סכינים, אופניים ורכוש נוסף.

מבירור פרטי החשוד, התחזק החשד כי היה מעורב באירוע התפרצות נוסף שהתרחש לפני כיומיים לאחד מבתי הכנסת בשכונה.

החשוד תושב מזרח העיר בשנות ה-30, נעצר לחקירה, והיום יובא בפני בימ"ש השלום בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

מעצר החשוד (צילום: דוברות המשטרה)
הרכוש שנתפס ברשותו (צילום: דוברות המשטרה)
הרכוש שנתפס ברשותו (צילום: דוברות המשטרה)

