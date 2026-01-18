כיכר השבת
טירוף בכבישי הנגב: נהג נהרג במהלך מרדף משטרתי, הנסיבות נבדקות

במהלך פעילות משטרתית, אותר רכב החשוד בהובלת אמצעי לחימה | הנהג ניסה להימלט, ובמהלך מרדף שביצעו השוטרים, נורה לעבר גלגלי הרכב | במהלך המרדף הושלך מהרכב נשק מסוג M16, ולאחר מכן איבד הנהג שליטה ונהרג בתאונה עצמית | מותו נקבע במקום על ידי צוות מד"א (בארץ)

הנשק שנתפס במרדף (צילום: דוברות המשטרה)

אדם נהרג הערב (ראשון) במהלך מרדף משטרתי סמוך לערערה בנגב, כשנסיבות האירוע נבדקות. לפי החשד, הגבר היה נהג שהוביל אמצעי לחימה ברכבו, ואיבד את חייו לאחר שאיבד שליטה. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו של הנהג.

מדוברות המשטה נמסר: "במהלך פעילות של לוחמי יחידת מג"ן של ימ"ר דרום סמוך לפזורת ערוער, זיהינו רכב החשוד בהובלת אמצעי לחימה שניסה להימלט. הכוח פתח במרדף רכוב אחר החשוד, ובמהלכו בוצע ירי לעבר גלגלי הרכב במטרה לעצרו.

בהמשך המרדף, נזרק מכלי הרכב הנמלט נשק מסוג M16, והנהג המשיך בנסיעה פרועה עד שאיבד שליטה וגרם לתאונה עצמית. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו של הנהג".

