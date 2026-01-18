אדם נהרג הערב (ראשון) במהלך מרדף משטרתי סמוך לערערה בנגב, כשנסיבות האירוע נבדקות. לפי החשד, הגבר היה נהג שהוביל אמצעי לחימה ברכבו, ואיבד את חייו לאחר שאיבד שליטה. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו של הנהג.

מדוברות המשטה נמסר: "במהלך פעילות של לוחמי יחידת מג"ן של ימ"ר דרום סמוך לפזורת ערוער, זיהינו רכב החשוד בהובלת אמצעי לחימה שניסה להימלט. הכוח פתח במרדף רכוב אחר החשוד, ובמהלכו בוצע ירי לעבר גלגלי הרכב במטרה לעצרו.

בהמשך המרדף, נזרק מכלי הרכב הנמלט נשק מסוג M16, והנהג המשיך בנסיעה פרועה עד שאיבד שליטה וגרם לתאונה עצמית. צוות מד"א שהוזעק למקום נאלץ לקבוע את מותו של הנהג".