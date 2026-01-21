כיכר השבת
תיעוד

"יש עוד יש עוד" | כמו בסרטים: הכלב המשטרתי חפר באדמה - זה מה שהוא מצא שם

רובי M-16 ותחמושת אותרו בבית מגורים באום אל פחם - המשטרה סיכלה פשע מתוכנן | כוחות משטרה ולוחמי החטיבה הטקטית פשטו על מבנה בעיר וחשפו כלי נשק מוסלקים וציוד לחימה רב | במשטרה מעריכים כי הממצאים הוכנו לשימוש פלילי קרוב (חדשות) 

כך אותרו הרובים (צילום: דוברות המשטרה)

שני רובי סער מסוג M-16, מחסניות ומצבור נרחב של תחמושת נחשפו והוחרמו במהלך חיפוש ממוקד שנערך בתוך בית מגורים באום אל פחם.

על פי החשד של חוקרי , כלי הנשק נמצאו כשהם מוסלקים היטב במטרה להוציא אל הפועל פשע חמור בטווח הזמן הקרוב, תכנית שסוכלה עם תפיסת הציוד.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הכלב המשטרתי כשהוא מסמן נקודה וחופר בה עד לאיתור מספר רובי סער מסוג M-16.

הפעילות המבצעית בוצעה על ידי שוטרי תחנת אום אל פחם השייכת למרחב מנשה, בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי החטיבה הטקטית. הכוחות הגיעו אל המתחם באופן יזום כחלק מהמאמץ המחוזי לאיתור אמצעי לחימה המוחזקים בניגוד לחוק בקרב האוכלוסייה.

במשטרת מחוז חוף הבהירו כי הפשיטה היא נדבך נוסף במאבק המתמשך והבלתי מתפשר בפשיעה הגואה ובהחזקת אמצעים מסוכנים. מהמשטרה נמסר כי הארגון "ימשיך לפעול בנחישות ובאופן יזום נגד החזקת אמצעי לחימה מסוכנים, במטרה לסכל עבירות חמורות ולחזק את ביטחונו של הציבור". כלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי.

