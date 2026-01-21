שני רובי סער מסוג M-16, מחסניות ומצבור נרחב של תחמושת נחשפו והוחרמו במהלך חיפוש ממוקד שנערך בתוך בית מגורים באום אל פחם.

על פי החשד של חוקרי המשטרה, כלי הנשק נמצאו כשהם מוסלקים היטב במטרה להוציא אל הפועל פשע חמור בטווח הזמן הקרוב, תכנית שסוכלה עם תפיסת הציוד.

בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה הכלב המשטרתי כשהוא מסמן נקודה וחופר בה עד לאיתור מספר רובי סער מסוג M-16.

הפעילות המבצעית בוצעה על ידי שוטרי תחנת אום אל פחם השייכת למרחב מנשה, בשיתוף פעולה הדוק עם לוחמי החטיבה הטקטית. הכוחות הגיעו אל המתחם באופן יזום כחלק מהמאמץ המחוזי לאיתור אמצעי לחימה המוחזקים בניגוד לחוק בקרב האוכלוסייה.

במשטרת מחוז חוף הבהירו כי הפשיטה היא נדבך נוסף במאבק המתמשך והבלתי מתפשר בפשיעה הגואה ובהחזקת אמצעים מסוכנים. מהמשטרה נמסר כי הארגון "ימשיך לפעול בנחישות ובאופן יזום נגד החזקת אמצעי לחימה מסוכנים, במטרה לסכל עבירות חמורות ולחזק את ביטחונו של הציבור". כלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי הפלילי.