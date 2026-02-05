החל משעות הבוקר (חמישי) ועד לשעות הערב המאוחרות, ייצא לדרך מבצע אכיפה ארצי, בהובלת משטרת אגף התנועה ובשיתוף הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נגד עבירות תנועה מסכנות חיים.

במהלך היום ישתתפו באכיפה כלל יחידות התנועה במחוזות השונים במשטרת ישראל, שיאכפו באזורים העירוניים מצפון הארץ ועד דרומה.

במשטרת התנועה ציינו כי המבצע יתמקד באכיפה נגד עבירות היסח הדעת, חציית צומת ברמזור אדום, נסיעה בשול, קיפוח זכות ועבירות מהירות.

כמו כן, תתבצע אכיפה נגד ליקויי בטיחות חמורים ומסכני חיים של כלל משתמשי הדרך. במהלך היממה יופעלו כלל אמצעי האכיפה הדיגיטליים העומדים לרשות משטרת ישראל.

מהמשטרה נמסר: "בימים אלה ובמסגרת המלחמה העיקשת לבלימת הקטל בכבישים. מתקיים מבצע משותף של אגף התנועה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים- מבצע מחויבים לחיים: תוכנית לאומית משולבת למאבק בקטל בדרכים - במסגרתה נוספו ניידות תנועה הפועלות בכבישי ישראל".